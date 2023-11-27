تعرف على أسباب رائحة الفم الكريهة لدى الرضع

الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" أن انبعاث رائحة كريهة من فم الرضيع له أسباب عديدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.



وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن الأسباب البسيطة لرائحة الفم الكريهة لدى الرضع تكمن في جفاف الفم والعناية السيئة بالفم وتسوس الأسنان.



عدوى فطرية



وأضافت "بيبي & فاميليه" أن انبعاث رائحة كريهة من فم الرضيع قد يكون عرضاً لمرض خطير مثل الإصابة بعدوى فطرية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال وجود طبقة بيضاء على الأغشية المخاطية للفم ووجود بثور ومواضع ملتهبة ونزيف في الفم، بالإضافة إلى الحمى.

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كما قد يشير انبعاث رائحة كريهة من فم الرضيع إلى الإصابة بالتهاب الحلق واللوزتين، وهو ما يمكن الاستدلال عليه، من خلال تورم اللوزتين، ووجود مواضع احمرار وقيح.

وإذا كان الطفل يتقيأ وكانت الرائحة الكريهة المنبعثة من فم الرضيع حمضية، فإن ذلك يدل على إصابة الرضيع بعدوى الجهاز الهضمي أو الارتجاع المريئي، والذي يحدث بسبب ارتداد حمض المعدة إلى المريء.



فيروسات الهربس

أما إذا كانت الرائحة الكريهة المنبعثة من فم الرضيع مصحوبة بزيادة إفرازات اللعاب واحمرار وتورم اللثة واللسان وحمى، مع وجود جيوب في الخد وتقرحات ومواضع مفتوحة، فإن ذلك ينذر بالإصابة بفيروسات الهربس.



وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء انبعاث رائحة كريهة من فم الرضيع، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

ويمكن الوقاية من رائحة الفم الكريهة لدى الرضع من خلال العناية الجيدة بالأسنان اللبنية، فور بزوغها، وذلك بواسطة معجون أسنان مخصص للأطفال، وفرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.

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