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الأربعاء، 19-10-2022 12:16 م

تفادياً لتدهور الصحة .. نصائح للنوم الجيد لمن فوق الخمسين عاماً

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الوكيل الإخباري-أظهرت دراسة حديثة أن النوم 5 ساعات على الأقل يقلل من خطر تدهور الصحة التي قد يتعرض لها البالغون أكثر من 50 عاما.

وراقبت الدراسة صحة ونوم الموظفين الحكوميين في بريطانيا، حيث قال باحثون شاركوا في إعداد الدراسة " إن تدهور الحالة الصحية يسبب اضطراب النوم، ولكن قلة النوم قد تكون إشارة إلى بمشاكل صحية. وثمة أدلة على أن النوم يساعد في صيانة وإراحة وتجديد خلايا الجسم والعقل.

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وطرحت الدراسة على مجموعة من 8 آلاف مشارك السؤال التالي: ماهو معدل ساعات نومك في الليلة. ووضع بعضهم ساعات مراقبة النوم. وأجريت لهم فحوص للأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان، وأمراض القلب، على مدار عقدين ، وخلصت إلى أن الذين ناموا 5 ساعات أو أقل في سن الخمسين كانت مخاطر تعرضهم لمشاكل صحية مختلفة أعلى بنسبة 30 في المئة من الذين الذين ناموا 7 ساعات.


ووجدت الدراسة، وفق محطة "بي بي سي البريطانية" أن قلة النوم مرتبطة أيضا بمعدل أعلى لخطر الموت، وذلك بسبب ارتفاع معدل الإصابة بأمراض مزمنة.


وأوصى باحثون في جامعة كوليدج لندن وجامعة باريس بالنوم 7 إلى 8 ساعات.
وقدم الباحثون نصائح للنوم الجيد أبرزها:


-أتعب نفسك بالعمل والنشاط خلال اليوم ولكن خفف الوتيرة باقتراب ساعة النوم


-تجنب القيلولة .


-حافظ على رتابة عادة النوم وتأكد من أن غرفة نومك مريحة، ستائر سميكة درجة حرارة مناسبة وفراش مريح، ولا تنشغل بالهاتف الذكي في سرير النوم.


-تجنب الكافيين على مقربة وقت النوم.


-إذا لم تستطع أن تغفو لا ترغم نفسك، ولا تتوتر، انهض وافعل شيئا للاسترخاء مثل قراءة كتاب ثم عد إلى النوم.


-إذا كنت تعمل بالمناوبة الليلية حاول أن تنام قليلا قبل بداية المناوبة، حاول أن تنام بعد المناوبة الليلية لتستريح، ونم باكرا في الليلة التالية.

 

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