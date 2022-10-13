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الخميس، 13-10-2022 04:22 م

التحكم في ضغط الدم المرتفع التزام مدى الحياة

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الوكيل الإخباري-أظهرت دراسة جديدة أن التخلي عن إدارة وضبط ضغط الدم المرتفع يؤدي إلى تلاشي فوائد الأدوية، وأن التحكم في الضغط المرتفع هو التزام مدى الحياة.

وأجريت الدراسة في جامعة ويك فورست، لدراسة التأثير طويل المدى لعلاج ضغط الدم، وتبين تلاشي الفوائد بعد عامين من التوقف عن تطبيق بروتكولات إدارة ضغط الدم والتحكم فيه.

وتوصل الباحثون إلى أنه عندما يبلغ الإنسان 50 عاماً أو أكثر ويرتفع ضغط دمه فإن إدارة وخفض الضغط إلى المعدل الصحي يحمي من النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب بنسبة 25%، ويقلل خطر الوفاة بنسبة 27%، وأن هذه الفوائد تتلاشى بعد التوقف عن استراتيجيات خفض الضغط.

ونُشرت الدراسة في دورية "غاما" الطبية، وشارك فيها 9300 شخص أعمارهم فوق الـ 50 عاماً، من 100 مركز طبي في الولايات المتحدة وبروتوريكو.

وأوقفت المعاهد الوطنية للصحة بالتدخلات لخفض الضغط في وقت سابق عما كان مخططاً له، وتابع الباحثون المشاركين لمدة 4 أعوام بعد هذا الإجراء.

وقالت النتائج: "بالإضافة إلى تناقص فائدة العلاج المكثف لوفيات القلب والأوعية الدموية، شهدنا زيادة تدريجية في ضغط الدم لدى المشاركين في مجموعة العلاج المكثف، بحيث أنه بعد 4 سنوات من التجربة، لم يعد هناك فرق في ضغط الدم".

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