الوكيل الإخباري - يُعدُّ تمرين عضلات الذراعين والظهر والصدر والكتفين بانتظام أمراً حيوياً للحفاظ على قوة الجزء العلوي من الجسم.

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تمارين لتنحيف الجزء العلوي من الجسم في التقرير الآتي:

تمارين الذراع تموجات الدمبل

يستهدف هذا التمرين العضلة ذات الرأسين. قفي مع حمل دمبل في كل يد، وإسدال الذراعين إلى جانبيك، ومباعدة القدمين بعرض الكتفين. أبقِي مرفقيك قريبين من جذعك وقومي بتدوير الدمبل بحيث تكون راحتا يديك في مواجهة جسمك. خذي نفساً عميقاً وفي أثناء الزفير، قومي بلف الأوزان لأعلى. توقفي مؤقتاً، ثم انزلي للعودة إلى نقطة البداية.

كرري من 10 إلى 15 مرة. قومي بأداء 2-3 مجموعات.

تمارين شدِّ العضلة ثلاثية الرؤوس



قفي مع دمبل في كل يد، وحافظي على ركبتيك مثنيتين قليلاً. احرصي على استقامة عمودك الفقري، والانحناء قليلاً للأمام. أبقِي رأسك متماشياً مع عمودك الفقري وأعلى ذراعيك بالقرب من جسمك، واثني ساعديك للأمام. في أثناء الزفير، حافظي على ثبات ذراعيك العلويين في أثناء فرد مرفقيك عن طريق دفع ساعديك للخلف وإشراك العضلة ثلاثية الرؤوس. توقفي، ثم خذي شهيقاً وارجعي إلى نقطة البداية.

كرري من 10 إلى 15 مرة. قومي بأداء 2-3 مجموعات.

تمارين شريط المقاومة لتقوية الظهر

يستهدف هذا التمرين: الظهر، العضلة ذات الرأسين، العضلة ثلاثية الرؤوس، والكتفين. قفي مع بسط ذراعيك أمامك على ارتفاع صدرك. امسكي شريط المقاومة بإحكام بين يديك بحيث يكون الشريط موازياً للأرض، ثم اسحبي الشريط نحو صدرك عن طريق تحريك ذراعيك للخارج. حافظي على عمودك الفقري مستقيماً. توقفي لفترة وجيزة، ثم عودي ببطء إلى نقطة البداية.

كرري من 12 إلى 15 مرة. قومي بأداء 2-3 مجموعات.

تمارين الصدر



استلقِي على بساط تمرين مع ثني الركبتين وحمل دمبل خفيف في كل يد. قومي بتمديد المرفقين إلى 90 درجة مع وضع ظهر ذراعيك على الأرض. يجب أن يكون الدمبل فوق صدرك. خذي نفساً عميقاً وعند الزفير، قومي بمدِّ ذراعيك لأعلى. توقفي مؤقتاً، ثم عودي إلى نقطة البداية.

كرري من 10 إلى 15 مرة. قومي بأداء 2-3 مجموعات.

تمارين رفع الدمبل الأمامي

يقوِّي هذا التمرين الكتفين، وتحديداً العضلات الدالية الأمامية. امسكي دمبل خفيفاً في كل يد. ضعي الدمبل أمام الجزء العلوي من رجليك مع استقامة أو ثني مرفقيك قليلاً، وارفعي الدمبل للأمام وللأعلى حتى تصبح الذراعان عند مستوى الصدر. اخفضي للعودة إلى نقطة البداية.

كرري من 10 إلى 15 مرة. قومي بأداء 3 مجموعات.

سيدتي

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