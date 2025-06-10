مستعمر بحماية جيش الاحتلال يغلق مدخل ياسوف شرق سلفيت

وأفادت مصادر بأن مستعمرًا، بحماية جنود الاحتلال، أغلق مدخل القرية وألقى صخورًا كبيرة وسط الشارع.
وأشارت المصادر إلى أن هذا المدخل يُعد من المداخل الرئيسية، وشبه الوحيدة المؤدية إلى مدينة سلفيت، في ظل استمرار قوات الاحتلال في إغلاق المدخل الشمالي للمدينة وبوابة بلدة بروقين، ما يفاقم معاناة المواطنين الفلسطينيين أثناء تنقلهم اليومي.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد ذكرت، في تقريرها، أن موجة إرهاب المستعمرين طالت خلال الشهر الماضي بشكل واسع قرى محافظة سلفيت، وتحديدًا بروقين وكفر الديك.
وأشارت الهيئة إلى أن اعتداءات المستعمرين تركزت في محافظات: نابلس بـ91 اعتداء، ورام الله بـ89، والخليل بـ72.
ولفتت إلى أن المستعمرين نفذوا 356 عملية تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي في محافظات الخليل، ورام الله، وسلفيت، وطولكرم، ونابلس.
وفا
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