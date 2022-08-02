توصيات التغذية خلال الرضاعة الطبيعية

الوكيل الإخباري - تناول الأم المرضعة لأطعمة متنوعة أمر ضروري لأنه يعرّض الطفل لأذواق مختلفة ويساعد على تقبله للأطعمة الصلبة لاحقاً. وتحتاج الأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية إلى مغذيات محددة، هي: الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين "أ" و"د"، إلى جانب البروتين والكربوهيدرات.



وتحث توصيات الرضاعة الأمهات على تناول:



الفواكه

تحتاج الأمهات إلى تناول كوبين من الفاكهة يومياً، وينبغي أن تحتوي على مجموعة متنوعة، مثل: الشمام، البطيخ، الموز، المانجو، المشمش، الخوخ، البرتقال، الجريب فروت.



الخضروات

يجب أن تسعى الأم المرضعة إلى تناول 3 أكواب من الخضار يومياً. وبالنسبة لمن تجمع بين نوعي الرضاعة الطبيعية والاصطناعية فالهدف هو 2.5 كوب من الخضار كل يوم.



من أنواع الخضروات المفيدة لصحة الأم والرضيع وقت الرضاعة: السبانخ، اللفت، الملفوف (الكرنب)، الجزر، البطاطا الحلوة، الطماطم، الفلفل الأحمر.



الحبوب والبقول

ينبغي أن تتناول الأم المرضعة حوالي 240 غراماً من الحبوب والبقول يومياً، أو 180 غراماً إذا كانت تجمع بين نوعي الرضاعة الطبيعية والاصطناعية.



البروتين

عند الرضاعة الطبيعية، تحتاج الأم إلى 25 غراماً إضافياً من البروتين يومياً، وما لا يقل عن 65 غراماً يومياً إجمالاً. ويُنصح بتناول بعض البروتين في كل وجبة.



وتوفر المكسرات والبازلاء والبذور والبقول بروتيناً نباتياً، إلى جانب مصادر البروتين الحيواني كالدجاج واللحب البقري والأسماك والمحار.



ويجب خلال الرضاعة الطبيعية تجنّب أسماك: التونة الباكور وسمك أبو سيف وسمك القرش والماكريل، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الزئبق. وتعتبر الأنواع الأخرى من التونة آمنة للأكل.



الألبان

يمكن لكل من الحمل والرضاعة أن ترشح الكالسيوم من العظام. وقد يعرض هذا الأم لخطر هشاشة العظام إذا لم تحصل على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د. وتعتبر منتجات الألبان، مثل: الجبن والحليب واللبن (الزبادي) مصادر ممتازة للكالسيوم.



وتحث التوصيات على تناول ما لا يقل عن 3 أكواب من منتجات اللبان يومياً خلال الرضاعة الطبيعية.

اضافة اعلان

24