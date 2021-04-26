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الإثنين، 26-04-2021 12:53 م

توقف التنفس أثناء النوم.. كيف تعالج هذه المشكلة؟

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الوكيل الاخباري - من الممكن أن تعاني من مشكلة توقف التنفس أثناء النوم بشكل مفاجئ لبضع ثوانٍ قبل استعادته مجدداً. وغالباً ما يحدث هذا لدى الأشخاص المتقدّمين في السنّ أو أولئك الذين يعانون من الوزن الزائد أو الذين يشخرون باستمرار أثناء النوم.

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ومن أجل علاج هذه المشكلة، من الضروري أولاً التخلص من الشخير بمساعدة اختصاصي. كذلك من المهم اتباع بعض الخطوات الحياتية، ومنها التوقف عن النوم في وقت متأخر من الليل وعدم شرب الكافيين مباشرةً قبل الذهاب إلى السرير وعدم التدخين.


وفي بعض الحالات، من الممكن أن يطلب الطبيب خفض الوزن. إلا أن هذه التعليمات قد لا تكون كافية، ولهذا قد يزوَّد من يعاني هذه المشكلة بجهاز خاص يساعد على تنشّق الهواء ويمنع انقطاع النفس.

وفي هذه الحالة، يمكن استخدام بعض الأجهزة المخصّصة للأسنان بحيث يستفيد منها الأشخاص الذين يعانون من الشخير مرتفع الصوت ومن التوقف الخفيف قصير المدة للتنفس خلال النوم.

 

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