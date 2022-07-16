حبة أفوكادو واحدة يوميا تحميك من هذا المرض الشائع

الوكيل الإخباري - تتغير أحدث اتجاهات وأنظمة التغذية باستمرار وربما يكون من الصعب مواكبتها، لكن يقوم بعض الخبراء حاليًا بتكييف أبحاثهم لتحديد كيفية تحقيق أعلى الفوائد الصحية عن طريق تناول أطعمة معينة، من بينها ثمار الأفوكادو.

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قامت دراسة حديثة نشرت في دورية جمعية القلب الأميركية بتقييم تأثير تناول حبة أفوكادو واحدة يوميًا مقارنة بالنظام الغذائي المعتاد.



على الرغم من أن الباحثين لم يجدوا فرقًا كبيرًا بين مجموعتي التحكم والتدخل، إلا أنهم اكتشفوا أن المشاركين الذين تناولوا ثمرة أفوكادو يوميًا كانت لديهم مستويات منخفضة من الكوليسترول السيئ وحسّنوا من جودة نظامهم الغذائي.

فوائد الأفوكادو

كانت الدراسة المعنية عبارة عن تجربة عشوائية وفحصت الفوائد الصحية لتناول حبة أفوكادو واحدة يوميًا على مدار ستة أشهر. أراد الباحثون معرفة ما إذا كان تناول الأفوكادو يوميًا قد ساعد الأشخاص على تقليل السمنة الحشوية لدى المشاركين ذوي محيط الخصر المرتفع، إلى جانب التأثير على العديد من النتائج الصحية الأخرى، بما يشمل مستويات الكوليسترول ووزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم وجودة الحالة الصحية بصفة عامة.



اكتشف الباحثون أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعات التحكم ومجموعات التدخل، بيد أن الاستثناء كان في مستويات الكوليسترول، إذ تبين انخفاض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول "الضار" لدى مجموعة التدخل.

لبنان 24

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