خبيرة تغذية تنصح بهذه الفاكهة الصيفية: مفيدة للعين !

الوكيل الإخباري- هناك فاكهة يشتهر بها فصل الصيف تمثل أهمية كبيرة لصحة العين، حسبما ذكرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية في مصر .



وقالت نهلة إن الفاكهة الصيفية التي تقصدها هي "العنب"، مؤكدةً أنه يقدم لصحة العين مجموعة مذهلة من الفوائد، أبرزها:

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1- يلعب العنب دورًا كبيرًا في تقوية النظر.

2- يساعد العنب على تحسين الرؤية الليلية.

3- يعمل العنب على حماية العين من خطر العدوى.

4- يوفر العنب حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الجلوكوما "المياه الزرقاء" وإعتام عدسة العين "المياه البيضاء".

5- يساهم العنب في ترطيب العين والحد من إصابتها بالجفاف.



علاوة على ذلك، وجد الباحثون في دراسة سابقة، أن تناول العنب بشكل منتظم يساهم في حماية شبكية العين من خطر التليف، لاحتوائه على جرعات كبيرة من مضادات الأكسدة، حسبما نشر موقع "India Express".



وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن العنب يستمد هذه الفوائد من فيتامين أ، الذي يؤدي انخفاض مستوياته في الجسم إلى إصابة العين ببعض المشكلات، قد تصل إلى حد العمى



وأشارت إلى احتواء العنب على عناصر غذائية أخرى لا تقل أهمية عن فيتامين أ، مثل الألياف الغذائية وفيتامين سي وفيتامين ك والبوتاسيوم والنحاس والمنجنيز وفيتامين B6.



ومع ذلك، أوصت نهلة بتناول العنب بكمية معتدلة، لأن الإفراط فيه يهدد الجسم ببعض الأضرار، مثل الإسهال وتقلصات المعدة وزيادة الوزن وارتفاع سكر الدم.

الكونسلتو الطبي