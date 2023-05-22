دراسة : عضلات الفخذ القوية تحمي من مضاعفات النوبة القلبية

الوكيل الإخباري- كشف بحث أن الأشخاص ذوو الأرجل القوية أقل عرضة للإصابة بفشل القلب بعد الإصابة بنوبة قلبية، وفقاً لما تم تقديمه اليوم في مؤتمر فشل القلب 2023، الذي تعقده الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في براغ، بين 20 و23 مايو (آيار) الحالي.



واحتشاء عضلة القلب هو السبب الأكثر شيوعاً لفشل القلب، ويصيب حوالي 6% إلى 9% من مرضى النوبات القلبية، وقد اختبرت الدراسة الفرضية القائلة بأن قوة الساق ترتبط بانخفاض هذا الخطر.

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وبحسب موقع "مديكال إكسبريس"، تم قياس القوة القصوى للعضلات الرباعية كمؤشر على قوة الساق لدى 753 مشاركاً متوسط أعمارهم 66 عاماً، وكانت نسبة الرجال بينهم 81%.



وخلال فترة متابعة استمرت أكثر من 4 أعوام، ارتبطت كل زيادة بنسبة 5% في قوة العضلة الرباعية للفخذ بانخفاض احتمالية الإصابة بفشل القلب بنسبة 11%.

وقالت النتائج: "إن تمارين القوة التي تشمل عضلات الفخذ الرباعية يجب أن يوصى بها للمرضى الذين عانوا من نوبة قلبية لمنع فشل القلب".

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