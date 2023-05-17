دراسة : التوت الأحمر والكاكاو مهم لصحة القلب والشرايين

الوكيل الإخباري- توصلت تجربة حديثة استمرت 12 أسبوعاً إلى أن تناول الكاكاو أو الشوكولا مع التوت الأحمر يؤدي إلى تحسين المؤشرات الحيوية للقلب والأوعية الدموية.



وفي هذه الدراسة فحص الباحثون تأثير تناول أنثوسيانين التوت الأحمر وفلافانول الكاكاو على مجموعة من المؤشرات الحيوية، بما في ذلك الحمض الأميني، وأكسيد النيتروجين، وتوسع الأوعية بوساطة التدفق، والإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، وضغط الدم، ومستوى الدهون.

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ووفق موقع "نيوز مديكال"، أجريت التجربة في جامعة لاريوخا الدولية بإسبانيا، وشارك فيها متطوعون أعمارهم بين 45 و85 عاماً، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، تناولت إحداها 7.5 غراماً من التوت الأحمر والكاكاو يومياً لمدة 3 أشهر.

بينما تناولت المجموعة الثانية 5 غرامات من التوت الأحمر، والثالثة 2.5 غرام من الكاكاو.



وكشفت الفحوصات التي أجريت للمشاركين قبل وأثناء وبعد التجربة، أن مزيج التوت الأحمر والكاكاو أدى إلى ارتفاع حمض تشينوديوكسيكوليك في الدم إلى أعلى تركيز، وانخفاض حمض البوليك، وزيادة تخمير ميكروبات الأمعاء.



ويعمل حمض تشينوديوكسيكوليك كمنظف لإذابة الدهون التي تمتصها الأمعاء.

ودعت نتائج الدراسة إلى تضمين مزيج التوت الأحمر والكاكاو ضمن الأطعمة، لتوفير فوائد صحية للقلب، إلى جانب ما هو معروف عن فوائد هذا المزيد لحماية الذاكرة من الضعف والخرف.