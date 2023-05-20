دراسة تتوقع أن تبلغ عدد وفيات السكتة الدماغية 5 ملايين بحلول 2030

الوكيل الإخباري- قالت دراسة جديدة إن عدد الوفيات بالسكتة الدماغية ارتفع في كل العالم من 2 مليون في 1990 إلى أكثر من 3 ملايين في 2019، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 5 ملايين بحلول 2030.



وحسب موقع "مديكال إكسبريس"، رصدت الدراسة انخفاض معدل السكتة الدماغية من 66 جلطة لكل 100 ألف شخص في 1990، إلى 44 في 2019. ما يعني أن الزيادة الإجمالية في العدد كانت جزئياً بسبب النمو السكاني والشيخوخة.

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وإلى جانب الزيادة السكانية، عزت الدراسة التي أجريت في جامعة تونغجي في شنغهاي الصينية الارتفاع إلى "عوامل نمط الحياة، مثل التدخين، والنظام الغذائي الغني بالصوديوم، وعوامل أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم، والوزن"



وتوقعت النتائج ارتفاع عدد الوفيات بالسكتة الدماغية الإقفارية إلى 4.9 ملايين في 2030. وعند أخذ عوامل الخطر في الحسبان، تبين أن الإجمالي المتوقع للوفيات بالسكتة الدماغية يمكن أن يصل إلى 6.4 ملايين، إذا فشلت السيطرة على عوامل الخطر أو منعت.



وقالت مؤلفة الدراسة ليز شيونغ: "هذه الزيادة في عدد الوفيات العالمية بالسكتات الدماغية إلى جانب الزيادة المتوقعة في المستقبل مقلقة، لكن السكتة الدماغية الإقفارية يمكن الوقاية منها بدرجة كبيرة".

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