سلوكيات غذائية مضرة بالصحة.. عليك تجنبها

الوكيل الإخباري - يفرط الناس في تناول العديد من الأغذية والمشروبات، التي تسبب الضرر لصحة الجسم على المدى الطويل، إما لكونها ذات تأثير سلبي لطبيعة صنعها، أو أن تكون مفيدة لكن طريقة التعامل معها عند طهيها تفقدها مميزاتها.





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- تناول الوجبات السريعة أو الجاهزة بصورة مستمرة، فهي من أهم مسببات السمنة لما تحتويه من سعرات حرارية عالية، ولاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما يزيد نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



- استخدام الملح الجاوي، المعروف باسم أحادي جلوتامات الصوديوم، لإعطاء الطعام مذاقاً معيناً، فاستخدامه لفترات طويلة، خاصة في الأغذية المعلبة، يؤدي لاضطرابات في الغدد الصماء وإجهاد عضلة القلب.

- المبالغة في تناول المخللات قبل وأثناء الطعام، لأن الملح الموجود فيها يسحب الماء من خلايا الجسم إلى الدم، وهذا يؤدي إلى أمراض أهمها ارتفاع ضغط الدم.



- الإفراط في تناول الأغذية والمشروبات العالية السكريات، إذ له تأثير سلبي على كفاءة عمل الجهاز المناعي لما تسببه من هبوط في نشاط خلايا الدم البيضاء، ما يجعل الشخص عرضة لضعف المناعة ومهاجمة الفيروسات والعدوى، وكذلك تؤدي إلى تراكم الدهون والسمنة وارتفاع سكر الدم.



- المبالغة في تناول المشروبات الغازية والمحلاة، فهذه المشروبات تحتوي على نسب عالية من السكريات، ما يؤدي إلى البدانة وهشاشة العظام.



- سرعة بلع الطعام، فتقطيع الطعام وطحنه بالأسنان وخلطه مع اللعاب مهم في زيادة فاعلية هضمه في المعدة والأمعاء، فسرعة بلع الطعام تؤدي إلى قلة استفادة الجسم من الغذاء، كذلك دخول كمية من الهواء مع الطعام، ما يساهم في وجود غازات تتسبب في انتفاخ البطن، وما قد يصاحبه من مغص معوي.

- تناول الفواكه بعد الأكل يؤدي إلى انتفاخ البطن بالهواء، لذا ينصح بعدم تناول الفاكهة قبل مضي ساعة أو ساعتين من الأكل، أو قبل ساعة من الوجبة الغذائية.



- تناول الشاي بعد الأكل مباشرة عادة يومية عند البعض، خصوصاً إذا كانت الوجبة ثقيلة، لاعتقادهم فائدته في المساعدة على الهضم، ويحتوي الشاي على كمية كبيرة من حمض التانين ذي التأثير السلبي لعناصر كالحديد والزنك والفسفور، الموجودة في الطعام، حيث يتحد معها ويكون مركبات معقدة يصعب تحللها، ما يعيق امتصاصها في الأمعاء ويسبب عدم استفادة الجسم منها.



- تفكيك اللحوم المجمّدة بوضعها في الماء الساخن يؤدي إلى فقدانها جزءاً كبيراً من الفيتامينات الموجودة فيها.



- طهي الطعام في الميكروويف يؤدي لتغيّر محتوى البروتين بالطعام المطهو ويقلّل قيمته الغذائية.



- تمليح الطعام قبل طهيه أو تسخينه يساعد بعض أنواع البكتيريا على تحمل درجات حرارة الطهو العالية.



- المبالغة في وضع البهارات والمواد الحريفة على الطعام يؤدي لحدوث التهابات وتقرحات بالمعدة والأمعاء.



- عدم غسل الخضراوات والفاكهة جيداً يتسبّب مع الوقت بمضاعفات كثيرة للجهاز المناعي، كما يعرض الجسم لأخطار بقايا المبيدات الزراعية.



- ممارسة التمارين الرياضية بعد تناول الطعام مباشرة تؤدي لسحب الدم للأطراف بعيداً عن المعدة، ما يؤدي إلى عسر هضم.



- تدخين سيجارة واحدة بعد الأكل مباشرة ضرره يعادل تدخين عشر سجائر في الأوقات الأخرى.



- النوم المباشر بعد الأكل يقلل التمثيل الغذائي، ويتسبب في البدانة، ويحدث حموضة والتهابات بالمعدة.



- استخدام الأكياس البلاستيكية السوداء لحفظ المأكولات، يؤدي لأمراض خطيرة لاختلاط جزئيات صغيرة غير مرئية منها بالمأكولات.



- وضع الأطعمة في ورق الجرائد والمجلات له تأثير خطير، فمواد وحبر الطباعة تحتوي على نسبة عالية من الزنك، وهو مادة سامة إذا زاد تركيزه في الدم.

زهرة الخليج