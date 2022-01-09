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الأحد، 09-01-2022 10:03 ص

طبيبة تكشف عن منتجات تحتوي على سكريات 'مفاجئة'

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الوكيل الاخباري - كشفت اختصاصية تغذية روسية عن منتجات تحتوي على كميات ونسب عالية من السكر، خلافا لما يكتب على دليل مكونات هذه المنتجات.

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وقالت الطبيبة، ناتاليا كروغلوفا، إن الكثير من الشركات الرائدة تضيف كميات كبيرة من السكر إلى الحلويات ومنتجات الخبز.


وبحسب كروغلوفا، تحتوي المنتجات المخصصة بالفطور على نسبة كبيرة من السكر، بالإضافة إلى حبوب "الكورن فليكس" والزبادي المليء بالفواكه، وكذلك بعض الصلصات ويحتوي المايونيز أيضًا على الكثير من السكر.


وأشارت الطبيبة إلى أنه يمكن العثور على السكر حتى في النقانق المسلوقة، والفطائر، والكاتشب، حيث يتم إضافته لتحسين المذاق.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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