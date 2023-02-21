طبيب يحذر من خطر النوم بعد الأكل مباشرة .. ويحدد الموعد الأنسب

الوكيل الإخباري- يعتاد معظم الأشخاص على عدم الانتظار بعد تناول وجبة العشاء، حيث يخلدون إلى النوم فور الانتهاء من الطعام، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد يصابون بها بسبب ذلك الأمر.



في هذا الصدد، حذر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب في مصر ، من النوم بعد الأكل مباشرة، مؤكدًا أن هذه العادة الخاطئة تشكل خطرًا كبيرًا على عضو حيوي هام في الجسم.

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تأثير النوم بعد الأكل على القلب

وأضاف شعبان أن العضو الحيوي الذي يقصده هو القلب، مؤكدًا أن النوم بعد الأكل قد يعرضه لخطر الإصابة بالأمراض، خاصةً إذا كانت وجبة العشاء تحتوي على أطعمة شديدة الدسامة.



ونقلًا عن موقع "WebMD"، كشفت دراسة أجريت في 30 أغسطس عام 2011، أن النوم بعد الأكل مباشرة أو بمدة قصيرة قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



أفضل موعد لتناول وجبة العشاء

وأشار العميد الأسبق لمعهد القلب إلى أهمية تناول وجبة العشاء بين الساعة السادسة والثامنة مساءً، ثم الإقدام على ممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة.



أفضل موعد للنوم بعد وجبة العشاء

واختتم حديثه بالتشديد على ضرورة الانتظار من ساعتين إلى 3 ساعات بعد تناول وجبة العشاء، ثم الخلود للنوم، للحفاظ على صحة القلب وحمايته من الأمراض.



الكونسلتو الطبي

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