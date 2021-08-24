طرق تتعامل مع مشاكل الجيوب الأنفية

الوكيل الإخباري - يقف الخبراء في حيرة عندما يكون الحديث عن الجيوب الأنفية، فهي مجموعة من الجيوب الهوائية المترابطة داخل عظام الجمجمة، وغير معروف بالضبط الغرض الحقيقي منها.

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بعض الخبراء يعتقد أنها بمنزلة وسادات لحماية الوجه في حالة السقوط أو الإصابة، بينما تقول الدكتورة تانيا ليدلو، مديرة الأبحاث المترجمة في قسم الحساسية والمناعة السريرية في مستشفى بريغهام وأستاذة مساعدة في كلية الطب بجامعة هارفارد: "قد تكون الجيوب الأنفية مصممة لتدفئة الهواء الذي نتنفسه وترطيبه قبل وصوله إلى الرئتين".

طرق التعامل مع مشاكل الجيوب الأنفية :

1 - إذا كانت الحساسية ناتجة عن حبوب اللقاح، فقلل من تعرضك لها بتجنب قضاء الكثير من الوقت في الخارج.

2 - لا تنس إغلاق النوافذ ليلاً لتجنب استنشاق حبوب اللقاح أثناء النوم.

3 - اغتسل عندما تدخل من الخارج لإزالة حبوب اللقاح عن بشرتك.

4 - من المفيد تنظيف الجيوب الأنفية من المهيجات المسببة للحساسية عن طريق غسل الأنف بانتظام.

5 - استخدم الماء المقطر أو غلي ماء الصنبور لمدة دقيقة إلى ثلاث دقائق (تأكد من تركه يبرد أولاً) لتجنب إدخال البكتيريا الضارة أو الكائنات الحية الأخرى في الجيوب الأنفية.



بشكل عام، لا توصي د. ليدلو بالمضادات الحيوية إلا إذا كانت هناك حاجة إليها بالفعل يحددها الطبيب، وذلك لان الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يؤدي إلى تفاقم مشاكل الجيوب الأنفية عن طريق إضعاف جهاز المناعة. كذلك يمكن أن تضر المضادات الحيوية بتوازن الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء والأنف والجلد، والتي تلعب دوراً مهماً في المناعة. وفي كل الأحوال تنصح د. ليدلو باستشارة طبيب مختص إذا لم تتحسن الأمور.

المصدر - لبنان 24

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