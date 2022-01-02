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الأحد، 02-01-2022 03:57 م

طرق لحرق السعرات الحرارية دون الذهاب إلى الجيم

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الوكيل الإخباري - في حين أن ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي يساعدان على الحفاظ على اللياقة، إلا أن هناك طرقاً أخرى غير معتادة لحرق السعرات الحرارية.

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بممارسة مجموعة من الأمور التي لن تستغرق الكثير من الوقت، وعند القيام بها بانتظام، يمكن المساعدة على الحفاظ على اللياقة البدنية وحرق السعرات الحرارية الزائدة دون قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية، ونستعرض أهمها في التقرير التالي:

 

الحمام الساخن

الاستحمام بالماء الساخن طريقة لطيفة للاسترخاء في المساء والتخلص من التوتر.
وعلاوة على ذلك، فإن قضاء ما يصل إلى ساعة في الدش أو الحمام الساخن يمكن أن يزيل الوزن الزائد أيضاً.
عند الاستحمام بالماء الساخن، يجب أن يعمل جسمك بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية، وهذا بدوره يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.
وأظهرت الدراسات أن أخذ حمام ساخن لمدة ساعة يمكن أن يحرق 130 سعراً حرارياً وقد يكون استراتيجية جيدة لفقدان الوزن.

 

شرب الماء البارد
إبقاء الجسم مرطباً أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، لكن طريقة شرب الماء يمكن أن تزيد في الواقع من حرق السعرات الحرارية.
ولذلك، فإن إضافة بعض مكعبات الثلج إلى الماء الفاتر أو الدافئ، يمكن أن تساعد في الواقع على التخلص من بعض الكيلوجرامات.
وذلك يرجع إلى أنه عند شرب الماء البارد، يجب أن يسخن الجسم، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي لدى الشخص بشكل مؤقت.

 

شم الفانيليا
إذا شعرت يوماً بأن رائحة كعكات رقائق الشوكولاتة الطازجة يمكن أن تجعلك تكتسب وزناً، فسوف تشعر بالارتياح لمعرفة أن بعض الروائح يمكن أن تساهم بالفعل في إنقاص الوزن.
اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين ارتدوا رقعا جلدية برائحة الفانيليا شعروا برغبة أقل في تناول الحلويات.

 

تنظيف المنزل

قد يكون غسل الأرضيات والأطباق أمراً مزعجاً ومتعباً للكثير من السيدات، لكن الأنشطة المنزلية البسيطة يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن.
ويمكن أن يساعد قضاء ساعة في غسل وتجفيف حوض كامل من الأطباق على حرق 100 سعر حراري، كما أن تنظيف الحمام لمدة 35 دقيقة يحرق العديد من السعرات الحرارية مثل المشي لمدة 35 دقيقة على جهاز المشي.

 

الشاي الأخضر
الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى جعل البشرة تبدو أكثر شباباً، يمكنه أيضاً حرق السعرات الحرارية بشكل فعال.
ونظراَ لاحتوائه على مادة الكافيين ومضادات الاكسدة، يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد الجسم على تكسير الدهون بسهولة أكبر.
وأظهرت الدراسات أن الشخص يحتاج إلى 3 إلى 5 أكواب يومياً لرؤية النتائج.


العين الإخبارية 

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