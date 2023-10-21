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السبت، 21-10-2023 12:26 م

علاجات منزلية للقضاء على السعال الجاف

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الوكيل الإخباري - السعال الجاف هو سعال لا يخرج أي مخاط أو بلغم مثل السعال الرطب، وقد تشعر معه بالحكة أو الدغدغة في الجزء الخلفي من الحلق بسبب تهيج الأعصاب في الجهاز التنفسي.

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علاجات منزلية للسعال الجاف

1- العسل
يعد العسل الخام أحد أقدم العلاجات المنزلية المستخدمة لعلاج أي نوع من أنواع السعال، فهو يغطي الحلق وقد يكون له خصائص طبيعية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف تهيج الحلق.

 

2- الزنجبيل
يستخدم منذ فترة طويلة لعلاج الغثيان واضطراب المعدة، ولكن هناك أدلة على أنه يمكن أن يكون مفيدًا للسعال أيضًا، حيث أنه يساعد على استرخاء العضلات الملساء في الشعب الهوائية.

 

3- الثوم
يحتوي على خصائص خفيفة مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، ويقال أيضًا أن تناول الثوم بشكل منتظم يخفض ضغط الدم ويعزز جهاز المناعة، ويُزعم أن الثوم يخفف السعال المرتبط بنزلات البرد.

 

4- الكركم
يحتوي على مركب يسمى الكركمين والذي يقال إنه يتمتع بخصائص خفيفة مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، وكان قد تم استخدامه لعدة قرون في الطب الهندي القديم لعلاج التهاب المفاصل الخفيف وأمراض الجهاز التنفسي.

 

5- الزعتر
تم استخدامه طبيًا منذ انتشار الطاعون الأسود في أوروبا، حيث أنه يحتوي على مركب يسمى الثيمول الذي يعتقد أن له تأثيرات مضادة للتشنج يمكن أن تساعد على استرخاء العضلات الملساء في الحلق.

 

الكونسلتو 

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