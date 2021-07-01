الخميس 01-07-2021
الوكيل الاخباري

فصل الكهرباء عن مناطق بالشونة الشمالية غدا

طلبة التوجيهي يعبرون عن ارتياحهم لامتحاني اللغة العربية والعلوم الحياتية

تهمتا القتل القصد والشروع بالقتل مكرر مرتين لداهس الملازم الطوافحة

15 اعتداء جديداً على خطوط المياه في الكرك

وزير الخارجية : نسعى لتعميق العلاقات مع كندا

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

السجن لمسؤول حكومي أساء استخدام السلطة

صندوق النقد يوافق على المراجعة الثانية لثقته في زخم الإصلاح في الأردن واستقراره المالي

النساء في الأردن أقل إرتكاباً للحوادث المرورية من الرجال.. تفاصيل

وزير التربية: حريصون على تعويض الفاقد التعليمي

الخميس، 01-07-2021 01:39 م

علاج التواء الكاحل في المنزل

tipos-de-luxacion-de-tobillo-500x332


الوكيل الإخباري - إذا أصبت بالتواء خفيف في الكاحل، فيمكنك معالجته في المنزل في معظم الأحيان، تذكر الراحة والثلج ورفع القدم المصابة 

اضافة اعلان

 

 

1- قم بإراحة المنطقة المصابة ما أمكن لأن الراحة جزء مهم في علاج الإصابات بشكل عام. تجنب وضع وزن جسمك على القدم المصابة وحاول استخدام كرسي ثابت لمساعدتك في التنقل داخل المنزل. 
2- ضع الثلج أو الماء البارد والكمادات الباردة على المنطقة المصابة في أقرب وقت ممكن بعد الإصابة.
3- اضغط على المنطقة المصابة بضماد ضاغط إذا توفر ذلك مع الانتباه إلى عدم شده بقوة على مكان الإصابة ويفضل لف القدم من الأصابع حتى ما فوق مكان الإصابة.
4- ارفع القدم المصابة على وسادة حينما أمكن للمساعدة في تقليل التورم ، ويفضل وضع الوسادة طولياً على مدى الساق. 
5- بعد مرور أول يومين وتحسن الألم، ابدأ بشكل تدريجي في المشي مع الحذر في وضع وزن الجسم على القدم المصابة.
6- احذر من تكرارالإصابة مرة أخرى، فالكاحل المصاب أضعف وأكثر عرضة لتكرار الإصابة لفترة 3 إلى 6 أشهر.
7- إذا استمر الألم والانتفاخ وتلون الجلد في مكان الإصابة ننصحك باستشارة طبيب عظام فقد تحتاج إلى تصوير الكاحل أو لاستخدام جبيرة أو عكاز.

 

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
فوائد-الأكل-ببطء

الفوائد الصحية للأكل ببطء

istock-1284882341

ايجابيات وسلبيات القيلولة على الجسم

tomato-soup-delish-h-1581453782

نصائح ذهبية .. أطعمة تضمن الشبع دون إفساد الحمية

احتباس_الماء_في_الجسم

نصائح للتخلص من احتباس الماء بالجسم في أيام الصيف

32f84e74-6252-4f67-9bcc-08381ef5c04d_16x9_1200x676

علاج انحراف الأنف بدون عملية

75579-person-lowering-their-heart-rate-with-fingers-on-wrist-to-measure-pulse

كيف تقيس النبض ومعدل ضربات القلب للاطمئنان على صحتك