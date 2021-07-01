علاج التواء الكاحل في المنزل

الوكيل الإخباري - إذا أصبت بالتواء خفيف في الكاحل، فيمكنك معالجته في المنزل في معظم الأحيان، تذكر الراحة والثلج ورفع القدم المصابة

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1- قم بإراحة المنطقة المصابة ما أمكن لأن الراحة جزء مهم في علاج الإصابات بشكل عام. تجنب وضع وزن جسمك على القدم المصابة وحاول استخدام كرسي ثابت لمساعدتك في التنقل داخل المنزل.

2- ضع الثلج أو الماء البارد والكمادات الباردة على المنطقة المصابة في أقرب وقت ممكن بعد الإصابة.

3- اضغط على المنطقة المصابة بضماد ضاغط إذا توفر ذلك مع الانتباه إلى عدم شده بقوة على مكان الإصابة ويفضل لف القدم من الأصابع حتى ما فوق مكان الإصابة.

4- ارفع القدم المصابة على وسادة حينما أمكن للمساعدة في تقليل التورم ، ويفضل وضع الوسادة طولياً على مدى الساق.

5- بعد مرور أول يومين وتحسن الألم، ابدأ بشكل تدريجي في المشي مع الحذر في وضع وزن الجسم على القدم المصابة.

6- احذر من تكرارالإصابة مرة أخرى، فالكاحل المصاب أضعف وأكثر عرضة لتكرار الإصابة لفترة 3 إلى 6 أشهر.

7- إذا استمر الألم والانتفاخ وتلون الجلد في مكان الإصابة ننصحك باستشارة طبيب عظام فقد تحتاج إلى تصوير الكاحل أو لاستخدام جبيرة أو عكاز.

المصدر - صحتك