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الثلاثاء، 31-08-2021 04:07 م

علاج تسارع نبضات القلب بالاعشاب

علاج-دقات-القلب-السريعه-بالأعشاب-وببعض-الطرق-المختلفة


الوكيل الإخباري - يقلق بعض الناس حينما تتسارع ضربات القلب خاصة مع وضع الراحة وعدم بذل مجهود، أحيانًا لا تحدث أعراض أخرى ولكن قد تحدث مضاعفات أخرى مع بعضهم الآخر، منها الجلطات وفشل القلب إذا لم يعالج المريض، قد تتساءلين حول إمكانية علاج سرعة ضربات القلب بالأعشاب .

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هل يمكن علاج سرعة ضربات القلب بالأعشاب؟

 

1 - تُعد أعشاب الناردين عشبة طبية قوية فهي تساعد على استرخاء العضلات اللاإرادية في الجسم، ويمكنها المساعدة في تنظيم وظائف القلب وإبطاء ضربات القلب وعلاج الضغط وإزالة التوتر والعصبية فهي عشبة مهدئة. 

2 - الشاي الأخضر أيضًا يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي القلب وتُحسن وظائفه لكن يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدام أي أعشاب لمرضى القلب.

3 - الثوم يحسن صحة القلب ويُزيد مرونة الشرايين ويحسن الدورة الدموية ويقلل الكوليسترول وضغط الدم والالتهابات.

4 - عصير الرمان يعالج تصلب الشرايين وضغط الدم المنخفض.

5 - بذر الكتان يقلل الكوليسترول وغني بالأوميجا التي تخفض ضغط الدم.

6 - أملاح البوتاسيوم والماغنيسيوم تخفض الضغط وجيدة لوظائف القلب وهي أفضل من ملح الطعام (الصوديوم).

 

وإذا لم تُعالج سرعة ضربات القلب الزائدة يضعف القلب وقد يتعرض المصاب لعدة مضاعفات منها:

 

1 - قد يحدث هبوط في ضغط الدم ويتعرض المريض للإغماء.

2 - فشل القلب إذا كان القلب ينبض بصورة غير طبيعية.

3 - توقف القلب أي توقف نبض القلب فجأة.

4 - الإرهاق والتعب.

5 - ألم مستمر في الصدر.

6 - ضيق التنفس.

المصدر - سوبر ماما 

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