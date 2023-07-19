علامات الإرهاق من التمارين والنشاط أثناء الحمل

الوكيل الإخباري- للنشاط البدني خلال الحمل فوائد عديدة، وهو آمن للأم والجنين، لكن ينبغي أن تكوني على دراية بأعراض الإرهاق، خاصة خلال ارتفاع حرارة الطقس.



وتشير أعراض مثل الدوخة والصداع وألم الصدر أثناء التمرين، أو الحركة البدنية إلى وجود مضاعفات، وتتطلب التوقف والراحة، بحسب"بيبي سنتر".

اضافة اعلان



ويخبرك الجسم من خلال إشارات معينة إلى ضرورة عدم الضغط على نفسك.

مثلاً، إذا كان قلبك ينبض ولا تستطيعين إجراء محادثة نتيجة تلاحق الأنفاس، فهذا مؤشر على ضرورة الراحة، وتعديل هذا الروتين البدني.



ومن المؤشرات الهامة، أن النشاط البدني يجعلك تشعرين بالطاقة أكثر، فإذا بلغ حد التعب والإرهاق يعني أنك تقومين بأكثر مما ينبغي.



كذلك إذا كان الجسم يعاني من إجهاد مفرط، يمكن أن يصعب عليك النوم خلال الليل.



حرارة الجسم

وينبغي على الحامل تجنّب ارتفاع درجة حرارة الجسم، خاصةمع التعرّق المفرط، أو عند الشعور بالإغماء أو بالدوار، أو بصداع، أو غثيان، أو تشنجات، أو تسارع ضربات القلب.



العلامات السابقة كلها تعني أن الجسم يواجه صعوبة في تنظيم الحرارة الداخلية، ويؤثر ذلك على اتجاه تدفق الدم، فيتجه لتبريد الجلد، بدلاً من تبريد الرحم الذي يحتاج الطفل إليه.



لذلك، يُنصح بممارسة النشاط البدني في غرفة جيدة التهوية ومكيفة، وليس في طقس حار أو رطب.

24