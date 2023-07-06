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الخميس، 06-07-2023 04:19 م

علامات تشير إلى احتمال إصابتك بالاكتئاب الصيفي

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الوكيل الإخباري- كما هو الحال في الشتاء، قد يصاب بعض الأشخاص بالاكتئاب الصيفي والذي يتسبب بمشاعر الحزن وقلة النوم وفقدان الشهية.

بحسب الخبراء، فإن الاكتئاب الصيفي أكثر حدة مقارنة من الاكتئاب الشتوي، حيث يميل المرضى إلى الشعور بالضيق الشديد، الذي قد يقودهم أحياناً للتفكير بالانتحار، وقد يكونون أكثر مقدرة على إيذاء أنفسهم. 

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تشمل العوامل التي قد تعرض الشخص لخطر الإصابة باضطراب الاكتئاب الصيفي، الحرارة والرطوبة، وانتشار بذور الطلع. 


تغير المناخ قد يؤدي إلى تفاقم الاكتئاب الصيفي
يقول الباحثون إن الاكتئاب الصيفي قد يصبح أكثر بروزاً مع تغير المناخ، وخاصة بأن العالم يشهد ظاهرة الاحتباس الحراري والتي تتسبب بزيادة الحرارة والرطوبة. 



كيفية التعامل مع الاكتئاب الصيفي
إذا شعرت بأعراض شبيهة بالاكتئاب في الصيف، فمن المهم طلب المساعدة الطبية وعدم تجاهل مشاعرك، فالاكتئاب الصيفي هو حالة حقيقية تحتاج إلى علاج. وفقاً للباحثين، قد تساعد استراتيجيات التبريد والأدوية والعلاج السلوكي المعرفي في علاج اكتئاب الصيف، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.

 

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