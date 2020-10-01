علامتان أساسيتان تشيران إلى نقص فيتامين ب12 في الجسم

الوكيل الإخباري _ يعد نقص فيتامين B12 من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير ، اذ يعد مكونا أساسيا لصحة الجسم، حيث يدخل في صنع خلايا الدم الحمراء، ويمكن أن تتطور علامات النقص ببطء شديد، لذلك قد يكون من الصعب تشخيص الحالة ، الا ان هناك علامتين رئيسيتين في الجسم، تشيران إلى انخفاض مستويات B12 ، تعرف عليهما :

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– ألم في اليدين

قد يكون الوخز الحاد والألم في راحة إحدى اليدين أو كلتيهما، مؤشرا على أن مستويات B12 لديك منخفضة بشكل خطير



– صدمة عصبية على الجسم

يمكن الشعور بها وتأتي في غضون ثوان قليلة قبل أن تحدث، ثم تضرب مثل صدمة كهربائية خفيفة ولكن عميقة وتنحسر سريعا.



وقد تحدث في جانب أي من الوركين أو على جانبي الجزء العلوي من الجسم، على طول الأضلاع. والأسوأ من ذلك، أنه يمكن أن تحدث على التوالي في موقعين أو ثلاثة مواقع، واحدا تلو الآخر مباشرة





المصدر : الامارات نيوز

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