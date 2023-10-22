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الأحد، 22-10-2023 12:58 م

فاكهة الجاك فروت.. إليك فوائدها الصحية

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الوكيل الإخباري - الجاك فروت من الفواكه التي تشبه المانجو في الحجم وغالبًا ما تكون صلبة من الخارج فهي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم مما يجعلها رائعة في تقليل فرص الإصابة بالأمراض.

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القيمة الغذائية للجاك فروت
يحتوي كوب واحد من شرائح الجاك فروت على العناصر الغذائية الآتية:
- ١٥٧ سعر حراري.
- ١ جرام دهون.
- ٣٨ جرام كربوهيدرات.
- ٢.٨ جرام بروتين.
- ٢.٥ جرام ألياف.

فوائد فاكهة الجاك فروت

 

1- انخفاض الالتهاب في الجسم
أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن الجاك فروت يساعد في تقليل التهابات الجسم وذلك لاحتواء هذه الفاكهة على كمية كبيرة من فيتامين سي وبالتالي يساعد تناولها بشكل مستمر على تقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة بشكل كبير.

 

2- تعزيز صحة البشرة
تتميز فاكهة الجاك فروت بأنها تحتوي على فيتامين سي وكمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين صحة الجلد وبالتالي الحد من مشاكل الجلد بما في ذلك الشيخوخة حيث يعمل تناولها بانتظام على إنتاج الكولاجين مما يزيد من نعومة البشرة ونضارتها.


3- تحسين صحة القلب
يحتوي الجاك فروت على كمية جيدة من البوتاسيوم والألياف مما يجعله رائع لتحسين صحة القلب حيث يساعد البوتاسيوم على تقليل الآثار السلبية للصوديوم ومن ثم ضبط ضغط الدم كما يعمل تناول الفواكه الغنية بالألياف على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل ضغط الدم والالتهابات.


4- ضبط وزن الجسم
الجاك فروت غني بالألياف الغذائية التي تساعد في زيادة الشعور بالشبع والامتلاء وبالتالي ضبط وزن الجسم وفقدان الوزن في حالة الإصابة بالسمنة المفرطة لذلك يجب الحرص على تناوله بكميات مناسبة أو خلطه مع باقي الفواكه وذلك للحصول على نتائج أفضل.

 

الكونسلتو 

 

 




 

 


 

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