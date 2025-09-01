الإثنين 2025-09-01 02:47 م
 

داليا البحيري تروي تفاصيل حادث السير وأزمتها الصحية في الصيف

هن
داليا البحيري
 
الإثنين، 01-09-2025 02:39 م

الوكيل الإخباري-   تعرضت الفنانة داليا البحيري لحادث سير أثناء عودتها من الساحل الشمالي إلى القاهرة، نتيجة انفجار إطار سيارتها عند إحدى البوابات. الحادث لم يُسفر عن إصابات، بفضل قيادتها البطيئة في تلك اللحظة.

وفي منشور على "إنستغرام"، روت البحيري تفاصيل صيف استثنائي مرّت به، تخلله وعكة صحية شديدة استمرت ثلاثة أسابيع، تسببت في ضعف مناعتها. كما أصيب زوجها بعدوى أكثر حدّة، ما استدعى دخولهما المستشفى معًا.

إلى جانب الأزمات الصحية، كشفت البحيري عن ضغوط إضافية بسبب انتقالها المفاجئ من منزل إلى آخر، مما زاد من شعورها بالإرهاق.

ورغم حالتها المتدهورة، اضطرت للعودة إلى القاهرة بسبب ارتباطات فنية عاجلة، وهناك وقع الحادث. وأشادت بتدخل رجال المرور لمساعدتها في تبديل الإطار رغم انشغالهم بموكب رسمي.

وفي ختام رسالتها، طلبت البحيري من جمهورها الدعاء لها، مؤكدة أنها ما زالت تحتفظ بحبها لفصل الصيف رغم كل المتاعب.

