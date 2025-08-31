كيف تؤثر منتجات الألبان على بكتيريا الأمعاء؟

الوكيل الإخباري- شفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nutrients أن تناول الحليب بانتظام يُحدث تغييرات إيجابية في الميكروبيوم المعوي، خاصة بزيادة البكتيريا المفيدة مثل Faecalibacterium وAkkermansia، المرتبطتين بصحة الأمعاء وتحسين المناعة والأيض.

في المقابل، أظهر الاستهلاك المتكرر للجبن انخفاضًا في بعض أنواع البكتيريا المفيدة مثل Bacteroides وSubdoligranulum، مما قد يؤثر على بعض الوظائف الأيضية.



أما اللبن (الزبادي)، فكان تأثيره أقل وضوحًا، حيث ظهرت البروبيوتيك مثل Lactobacillus وBifidobacterium بكميات صغيرة فقط.



وخلصت الدراسة إلى أن منتجات الألبان قد تكون مفيدة لتوازن الميكروبيوم، خاصة لمن لا يعانون من حساسية أو عدم تحمل اللاكتوز، بينما يُنصح الآخرون باللجوء إلى بدائل غنية بالبريبيوتيك مثل الخضروات والفواكه والحبوب.