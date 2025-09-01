الإثنين 2025-09-01 02:47 م
 

الأمن العام يوسع انتشار دوريات النجدة للشرطة النسائية - صور

الأمن العام يوسع انتشار دوريات النجدة للشرطة النسائية لتشمل محافظات البلقاء وإربد والعقبة
الأمن العام يوسع انتشار دوريات النجدة للشرطة النسائية لتشمل محافظات البلقاء وإربد والعقبة
 
الإثنين، 01-09-2025 02:36 م

الوكيل الإخباري-   باشرت مديرية الأمن العام وبعد نجاح التجربة في العاصمة توسيع نطاق عمل الشرطة النسائية في دوريات النجدة ، لتسيير دوريات نجدة جديدة للشرطة النسائية في محافظات اربد والبلقاء  والعقبة.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على دور الشرطة النسائية في منظومة العمل الشرطي في مختلف مجالاته وحتى تلك التي كانت حكراً للرجل قديماً، بما يطور الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت مديرية الأمن العام أنّ دوريات النجدة للشرطة النسائية أثبتت فاعليتها في العاصمة عمان، من خلال تعاملها المهني والإنساني مع كافة القضايا، ومنها ما يحتاج تعامل مباشر للشرطة النسائية في الميدان ، ليكون ذلك بوابة لتوسيع نطاق عملهم في كافة المحافظات ، بما يساهم في تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ مفهوم الشراكة مع المواطنين.

وشددت على أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الأمن العام المستمرة لتطوير الخدمات الأمنية وتوسيع نطاقها، بما يواكب احتياجات المجتمع، ويحقق رسالتها في حفظ الأمن والنظام، وصون حقوق المواطنين وضمان سلامتهم في جميع محافظات المملكة.

اضافة اعلان

 


Image1_920251143422415623224.jpg
Image2_920251143422415623224.jpg
Image3_920251143422415623224.jpg
Image4_920251143422415623224.jpg
Image1_920251143441521388631.jpg
Image2_920251143441521388631.jpg
Image3_920251143441521388631.jpg
Image4_920251143441521388631.jpg 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

هن

فن ومشاهير داليا البحيري تروي تفاصيل حادث السير وأزمتها الصحية في الصيف

الأمن العام يوسع انتشار دوريات النجدة للشرطة النسائية لتشمل محافظات البلقاء وإربد والعقبة

أخبار محلية الأمن العام يوسع انتشار دوريات النجدة للشرطة النسائية - صور

ل

فيديو منوع من يقوم بفرقعة البالون أولا يفوز في هذه اللعبة

ىبىب

فيديو منوع هكذا يتم تحضير "السوشي" في بعض الدول

قلقلقل

فيديو منوع المهر يركض بعد 3 ساعات من ولادته!

رعت

أخبار الشركات مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظم بطولة "فورتنايت" على مستوى الشرق الأوسط

14

فيديو منوع روبوت لتنظيف المنزل بشكل مثالي

32510

فيديو منوع الحجم الحقيقي للحيوانات.. ثور قوي ذو قرون طويلة منحنية قد تصل إلى 7 أقدام



 
 





الأكثر مشاهدة