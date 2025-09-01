الأمن العام يوسع انتشار دوريات النجدة للشرطة النسائية - صور

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على دور الشرطة النسائية في منظومة العمل الشرطي في مختلف مجالاته وحتى تلك التي كانت حكراً للرجل قديماً، بما يطور الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت مديرية الأمن العام أنّ دوريات النجدة للشرطة النسائية أثبتت فاعليتها في العاصمة عمان، من خلال تعاملها المهني والإنساني مع كافة القضايا، ومنها ما يحتاج تعامل مباشر للشرطة النسائية في الميدان ، ليكون ذلك بوابة لتوسيع نطاق عملهم في كافة المحافظات ، بما يساهم في تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ مفهوم الشراكة مع المواطنين.
وشددت على أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الأمن العام المستمرة لتطوير الخدمات الأمنية وتوسيع نطاقها، بما يواكب احتياجات المجتمع، ويحقق رسالتها في حفظ الأمن والنظام، وصون حقوق المواطنين وضمان سلامتهم في جميع محافظات المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
الضمان يُقر التقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان للنصف الأول من عام 2025
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات المركزية الأميركية
-
لجنة الأمانة تمدد العمل بقرار الخصومات على "الفضلة" وتقر اتفاقيات تعاون جديدة
-
غوشة رئيسا لمجلس النقباء
-
الأردن يعزي أفغانستان
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف مديرة المواصفات والمقاييس
-
حملة شاملة لإغلاق المحال المخالفة وإزالة الاعتداءات في كفرنجة
-
وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا