إحذروا زجاجات البلاستيك داخل السيارة.. قد تسمم جسمكم!

وتزداد خطورة هذه المواد عند تعرض الزجاجات لدرجات حرارة عالية، كما يحدث داخل السيارات المغلقة، حيث قد تصل الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية خلال ساعة.
تجارب علمية من جامعة نانجينغ الصينية وجامعة مكغيل الكندية أظهرت أن حتى درجات حرارة معتدلة (37 مئوية) قادرة على إطلاق لدائن نانوية وجزيئات دقيقة من البلاستيك، يمكن أن تدخل مجرى الدم وتسبب أمراضًا مثل السرطان، الربو، العقم، والخرف.
الرسالة الواضحة: لا تترك زجاجات المياه البلاستيكية في السيارة، ويفضل حفظها في أماكن باردة لتفادي التعرض لمواد سامة تهدد الصحة على المدى الطويل.
