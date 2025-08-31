إحذروا زجاجات البلاستيك داخل السيارة.. قد تسمم جسمكم!

الوكيل الإخباري- كشفت دراسات حديثة أن ترك زجاجات المياه البلاستيكية داخل السيارات يعرضها للحرارة، مما يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية سامة في الماء، أبرزها الأنتيمون وبيسفينول A (BPA)، وهي مواد مرتبطة بمشاكل صحية خطيرة مثل السرطان، العقم، وتأخر النمو.

اضافة اعلان



وتزداد خطورة هذه المواد عند تعرض الزجاجات لدرجات حرارة عالية، كما يحدث داخل السيارات المغلقة، حيث قد تصل الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية خلال ساعة.



تجارب علمية من جامعة نانجينغ الصينية وجامعة مكغيل الكندية أظهرت أن حتى درجات حرارة معتدلة (37 مئوية) قادرة على إطلاق لدائن نانوية وجزيئات دقيقة من البلاستيك، يمكن أن تدخل مجرى الدم وتسبب أمراضًا مثل السرطان، الربو، العقم، والخرف.



الرسالة الواضحة: لا تترك زجاجات المياه البلاستيكية في السيارة، ويفضل حفظها في أماكن باردة لتفادي التعرض لمواد سامة تهدد الصحة على المدى الطويل.