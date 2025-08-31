7 نصائح من أطباء العيون لحماية النظر

🔹 1. لا تنَم بالعدسات اللاصقة
النوم بالعدسات يزيد خطر التهابات العين وقرحة القرنية، ما قد يؤدي إلى فقدان دائم للرؤية.
🔹 2. لا تحدق في الشاشة طويلاً
اتبع قاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، انظر لـ20 ثانية إلى شيء يبعد 20 قدمًا. هذا يساعد على تخفيف إجهاد العين الرقمي وتقليل خطر قصر النظر.
🔹 3. لا تؤجل فحص العين
خصوصاً إذا كنت مصاباً بالسكري أو لديك تاريخ مرضي بصري. الكشف المبكر يمنع المضاعفات.
🔹 4. لا تتجاهل تغيّرات الرؤية المفاجئة
ظهور ومضات أو بقع أو ظلال في الرؤية قد تكون مؤشراً لانفصال الشبكية، وهي حالة طارئة تتطلب تدخلاً عاجلاً.
🔹 5. لا تترك المكياج أو العدسات على العين طوال الليل
عدم تنظيف مستحضرات التجميل أو نزع العدسات يؤثر على ترطيب القرنية ويزيد فرص الالتهابات.
🔹 6. لا تحدّق في الشمس مباشرة
التعرض المباشر لأشعة الشمس دون حماية كافية قد يسبب ضرراً دائماً لشبكية العين.
🔹 7. لا تدخن
التدخين (بأنواعه) يضاعف خطر الإصابة بإعتام عدسة العين وجفاف العين وأمراض الشبكية، وقد يؤدي إلى فقدان البصر.
💡 خلاصة: عيونك لا تُقدّر بثمن، والعناية بها تبدأ بعادات بسيطة يومية قد تجنّبك مشاكل كبيرة مستقبلاً.

