7 نصائح من أطباء العيون لحماية النظر

الوكيل الإخباري- يُغفل كثيرون العناية بصحة أعينهم حتى تظهر مشكلة حقيقية. لكن الوقاية تظل دائماً الخيار الأفضل، خصوصاً مع التقدّم في السن. وفيما يلي أهم نصائح أطباء العيون للحفاظ على سلامة البصر، بحسب تقرير نشره موقع MSN Health:



🔹 1. لا تنَم بالعدسات اللاصقة

النوم بالعدسات يزيد خطر التهابات العين وقرحة القرنية، ما قد يؤدي إلى فقدان دائم للرؤية.

🔹 2. لا تحدق في الشاشة طويلاً

اتبع قاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، انظر لـ20 ثانية إلى شيء يبعد 20 قدمًا. هذا يساعد على تخفيف إجهاد العين الرقمي وتقليل خطر قصر النظر.

🔹 3. لا تؤجل فحص العين

خصوصاً إذا كنت مصاباً بالسكري أو لديك تاريخ مرضي بصري. الكشف المبكر يمنع المضاعفات.

🔹 4. لا تتجاهل تغيّرات الرؤية المفاجئة

ظهور ومضات أو بقع أو ظلال في الرؤية قد تكون مؤشراً لانفصال الشبكية، وهي حالة طارئة تتطلب تدخلاً عاجلاً.

🔹 5. لا تترك المكياج أو العدسات على العين طوال الليل

عدم تنظيف مستحضرات التجميل أو نزع العدسات يؤثر على ترطيب القرنية ويزيد فرص الالتهابات.

🔹 6. لا تحدّق في الشمس مباشرة

التعرض المباشر لأشعة الشمس دون حماية كافية قد يسبب ضرراً دائماً لشبكية العين.

🔹 7. لا تدخن

التدخين (بأنواعه) يضاعف خطر الإصابة بإعتام عدسة العين وجفاف العين وأمراض الشبكية، وقد يؤدي إلى فقدان البصر.



💡 خلاصة: عيونك لا تُقدّر بثمن، والعناية بها تبدأ بعادات بسيطة يومية قد تجنّبك مشاكل كبيرة مستقبلاً.

اضافة اعلان