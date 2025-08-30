السبت 2025-08-30 02:53 م
 

متى تشكل النظارات خطورة على العين؟

متى تشكل النظارات خطورة على العين؟
تعبيرية
 
السبت، 30-08-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-  قد تتحول النظارات، سواء كانت طبية أو شمسية، إلى بيئة خصبة لتكاثر الميكروبات الخطيرة إذا لم تُراعَ النظافة.

وتشير الدكتورة ماريا زولوتاريوفا، الخبيرة في مجال التكنولوجيا الحيوية، إلى المخاطر الخفية الكامنة في النظارات التي نستخدمها يوميًا.

وتقول الخبيرة: "وفقًا للدراسات، يتراكم العدد الأكبر من الكائنات الدقيقة في النظارات على وسادات الأنف والصدغين، بسبب احتكاكها الدائم بالجلد. ويمكن ملاحظة المكورات العنقودية الذهبية من بين البكتيريا الموجودة عليها، وهي تعيش عادة على سطح جلد الإنسان، ولكن عند دخولها إلى العينين قد تسبب التهابات، مثل التهاب الملتحمة والتهاب الجفن".

وتشير إلى أن عادة لمس عدسات النظارات تزيد من المخاطر، إذ تنتقل الميكروبات فورًا من اليدين إلى العدسات ومنها إلى العينين. وأكثر الأشخاص عرضة للخطر هم من يعانون من ضعف المناعة أو ما يُعرف بـ "متلازمة جفاف العين"، بسبب تضرر الحاجز الواقي الطبيعي للعين.

ولذلك، تتطلب النظارات الشمسية نفس العناية الدقيقة التي تحتاجها النظارات الطبية. كما أن الخدوش الدقيقة على العدسات لا تقلل من خصائصها الوقائية من الأشعة فوق البنفسجية فحسب، بل تشكل أيضًا بيئة مثالية لتراكم البكتيريا.

اضافة اعلان

 

وتقدّم الخبيرة عددًا من النصائح العملية للعناية بالنظارات:


يجب خلع النظارات وارتداؤها بكلتا اليدين لتجنب تشوهها.


يمنع منعًا باتًا ترك النظارات وعدساتها على سطح صلب لتجنب الخدوش.


يجب إجراء معالجة مضادة للبكتيريا للنظارات على الأقل مرة واحدة أسبوعيًا، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الملامسة للجلد.


يمنع منعًا باتًا استخدام المناديل العادية أو أي أدوات متوفرة لتنظيفها، لأنها قد تنقل كميات جديدة من الميكروبات إلى النظارات، كما قد تحتوي على دقائق كاشطة صغيرة تتلف العدسات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمّان

أخبار محلية وزارة الأشغال: لا رسوم بالمطلق على أي طرق رئيسة أو فرعية قائمة الآن ومستخدمة

أعلام أعضاء مجموعة العشرين

عربي ودولي مصر تستضيف اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين الشهر المقبل

بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة

أخبار محلية بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة

فلسطينيون نازحون من شمال غزة باتجاه الجنوب من جراء العدوان الإسرائيلي

فلسطين الصليب الأحمر الدولي: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة

بلدية إربد: إجراءات عاجلة في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد

أخبار محلية بلدية إربد: إجراءات عاجلة في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد

جانب من أولى ورشات مركز الملك عبد الله الثاني للتميز التشاركية لمناقشة وصياغة استراتيجيته للأعوام 2026–2028

أخبار محلية مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يناقش استراتيجيته للأعوام 2026-2028

تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام

أخبار محلية تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي الحسينية يوم الأحد 31 أغسطس 2025، وذلك في إطار أعمال صيانة دورية على المغذي.

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة