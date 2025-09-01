الإثنين 2025-09-01 04:35 م
 

توضيح من التربية حول موعد عقد إمتحانات الدورة التكميلية

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 01-09-2025 02:48 م
الوكيل الإخباري-   أكد الدكتور محمد شحادة مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم  ان الدورة التكميلية ستكون إلكترونية، حيث سيتاح للطلاب التسجيل والدفع عبر رابط إلكتروني سيتم تفعيله في النصف الأول من تشرين الأول المقبل.اضافة اعلان


وأضاف في تصريحات صحفية  أن الامتحانات التكميلية ستعقد في نهاية شهر كانون الأول خلال عطلة ما بين الفصلين، وأنه يمكن للطلاب التقدم بعدد مفتوح من المحاولات للمباحث التي لم يحققوا فيها 50% من العلامة.

وفيما يخص رفع المعدل، أكد شحادة أن الطلاب الذين حققوا 50% من العلامة في بعض المباحث يستطيعون إعادة مبحثين فقط لرفع معدلهم، حيث يتم احتساب العلامة الأخيرة فقط.

وأوضح أن هذه التعليمات تطبق على جيل 2008 فقط.

كما أشار إلى أن الدورة التكميلية ستكون متاحة أمام طلاب جيل 2007 الذين كانوا قد تقدموا للامتحانات وفق النظام القديم، حيث يمكن لهم إعادة عدد مفتوح من المباحث سواء كانوا ناجحين أو غير ناجحين فيها، على أن تحتسب لهم العلامة الأعلى في أي مبحث يعيدونه.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

كوادر المستشفى تمكنت من تركيب 583 طرفا اصطناعيا منذ وصولها إلى أرض المهمة

أخبار محلية وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة تواصل عملها في قطاع غزة

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية جامعة البلقاء التطبيقية تستحدث تخصصي “هندسة الطيران” و”إنترنت الأشياء”

1

طب وصحة 5 طرق تؤثر بها تقلبات الطقس على صحة رئتيك

الهيئة الخيرية الهاشمية: آلية توزيع المساعدات في غزة "ليست المثالية التي نطمح إليها"

أخبار محلية الهيئة الخيرية الهاشمية: الإنزالات الجوية متوقفة لغايات ترتيبات يجري العمل عليها

رئيس الوزراء يلتقي مع رئيس المجلس القضائي

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي مع رئيس المجلس القضائي

31

طب وصحة الهالات السوداء ليست مجرد تعب.. نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب الحقيقي

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود

أخبار محلية (38) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

خعخ

طب وصحة حجم الرقبة قد يكون مؤشرا لمشاكل صحية خفية



 
 





الأكثر مشاهدة