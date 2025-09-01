توضيح من التربية حول موعد عقد إمتحانات الدورة التكميلية

وأضاف في تصريحات صحفية أن الامتحانات التكميلية ستعقد في نهاية شهر كانون الأول خلال عطلة ما بين الفصلين، وأنه يمكن للطلاب التقدم بعدد مفتوح من المحاولات للمباحث التي لم يحققوا فيها 50% من العلامة.
وفيما يخص رفع المعدل، أكد شحادة أن الطلاب الذين حققوا 50% من العلامة في بعض المباحث يستطيعون إعادة مبحثين فقط لرفع معدلهم، حيث يتم احتساب العلامة الأخيرة فقط.
وأوضح أن هذه التعليمات تطبق على جيل 2008 فقط.
كما أشار إلى أن الدورة التكميلية ستكون متاحة أمام طلاب جيل 2007 الذين كانوا قد تقدموا للامتحانات وفق النظام القديم، حيث يمكن لهم إعادة عدد مفتوح من المباحث سواء كانوا ناجحين أو غير ناجحين فيها، على أن تحتسب لهم العلامة الأعلى في أي مبحث يعيدونه.
