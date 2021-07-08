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الخميس، 08-07-2021 04:59 م

فوائد الشوكولاتة البيضاء

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة جديدة أُجريت في كلية الطب في جامعة هارفارد الأميركية أن الشوكولاتة البيضاء يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وتنظيم مستوى السكر في الدم.

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ونُشرت الدراسة في اتحاد الجمعيات الأميركية للبيولوجيا التجريبية (FASEB)، حيث وجد الباحثون فوائد فقدان الوزن والتحكّم في مرض السكري من خلال استهلاك هذا النوع من الشوكولاتة.

وشاركت في الدراسة 19 امرأة من القوقاز تخطّين سنّ اليأس، وتمت خلالها دراسة تأثير استهلاك كمية محدّدة من الشوكولاتة البيضاء في إطار زمني محدّد، وتضمنت اثنتان من أبرز نتائج الدراسة انخفاض نسبة الغلوكوز الصائم بسبب تناول الشوكولاتة في الصباح وعدم حدوث زيادة ملحوظة في الوزن، على الرغم من استهلاك كمية منها.


وأكدت نتائج الدراسة أن تناول الشوكولاتة في الصباح أو الليل لم يسبّب زيادة في الوزن، وأن تناولها في الصباح أو المساء قد يؤثر في الجوع والشهية، كما قد يساعد تناول الشوكولاتة خلال ساعات الصباح على حرق الدهون وخفض مستويات السكر في الدم.

 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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