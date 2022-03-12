فوائد الغلوتين المذهلة

الوكيل الإخباري - أصبحنا نرى عبارة "خالٍ من الغلوتين" على كثير من المنتجات، التي يروج لها بأنها أكثر صحية من غيرها، بالإضافة إلى حديث الكثير من أخصائي التغذية عن أضرار الغلوتين، وأهمية اتباع حميات غذائية خالية منه، حتى أصبحت هذه المادة مثيرة للجدل.

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لكن هل تعلمين أن هناك فوائد للغلوتين، وأنه ليس بهذا السوء الذي يتداول عنه؟.. تابعي قراءة السطور التالية لتعرفي أكثر عن الغلوتين.



ما هو الغلوتين؟

يعد الغلوتين من البروتينات الموجودة في القمح والشعير، ومن أهم مقومات الخبز والكعك والمعكرونة.



لماذا يروج للغلوتين على أنه ضار؟

يعتقد أن الترويج لمادة الغلوتين على أنها ضارة، أمر غير صحيح، لأن الناس ربطت بين عبارة "خالٍ من الغلوتين" و"عضوي" أو "طبيعي"، بأن هذه المادة ضارة، من دون معرفة الأسباب وراء ذلك.



عند ربط الملصقات "الخالية من الغلوتين" بملصقات "عضوية" أو "طبيعية"، فمن السهل افتراض أن المنتجات الخالية من الغلوتين أكثر صحة، بالإضافة إلى إعلان بعض الأشخاص المؤثرين عن توقفهم عن تناول المعجنات والمعكرونة، وتناول الطعام الصحي "الخالي من الغلوتين" من دون توضيح أسباب ذلك، مما جعل المتابعين يعتقدون أن هذا الأسلوب هو الأكثر صحة.



هناك حالات طبية تحتاج إلى الاستغناء عن تناول الغلوتين، وهم الأشخاص الذين يعانون بالفعل من اضطرابات هضمية أو عدم تحمل الغلوتين، ولا بد أن يكون التوقف عن تناولها بأمر من الطبيب، لأن الاستغناء عن الغلوتين وعدم تضمينه نظامك الغذائي من دون تعليمات من طبيبك، لن يوفر بالضرورة فوائد صحية، وبشكل عام الأطعمة الخالية من الغلوتين ليست بطبيعتها أكثر صحة من الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين.



ما هي فوائد الغلوتين؟



1. احتياج الجسم للغلوتين

توفر الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين قيمة غذائية عالية لجسم الإنسان، على سبيل المثال: الحبوب الكاملة تحتوي على كميات كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، وهذا ما يحتاجه الجهاز الهضمي ليقوم بمهامه بالطريقة الصحيحة، فالتخلي عن الحبوب الكاملة لمجرد تجنب الغلوتين، يؤدي إلى إلحاق الأضرار بجسمك، إلا إذا استبدلت تلك الحبوب بكمية مساوية من الأطعمة الأخرى الغنية بالألياف، مثل: الخضراوات الطازجة.



2. زيادة مخاطر التعرض للمعادن الثقيلة

عندما يتخلى الأشخاص عن الغلوتين، يتجهون إلى تناول كميات كبيرة من الأسماك، وهذا ما يزيد الجسم من المعادن الثقيلة، مثل: الزرنيخ والزئبق والكادميوم والرصاص، مما يؤدي إلى زيادة الإصابة بأمراض خطيرة في الجهاز الهضمي.



3. التقليل من خطر الإصابة بالسكري

في دراسة أجريت في جمعية القلب الأميركية عام 2017، أكدت البيانات الناتجة عنها أن الأشخاص الذين يتناولون الغلوتين لديهم خطر أقل للإصابة بمرض السكري بنسبة تصل لـ13%.

زهرة الخليج

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