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الثلاثاء، 06-10-2020 09:36 ص

فوائد مذهلة لشرب كوب من الحليب قبل النوم!

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الوكيل الاخباري - من المعروف أن الحليب يحتوي على نسبة مرتفعة من الكالسيوم وأن شربه يعتبر ضرورياً لصحة العظام والأظافر والأسنان. أما ما لا يعلمه الكثيرون فهو أنه يمكن الاعتماد عليه من أجل تحسين النوم أيضاً.

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وهذا ما اشارت إليه دراسات حديثة عدة حيث تبين في نتائجها أن الحليب يحتوي على التريبتوفان والميلاتونين اللذين يساهمان في تسهيل عملية النوم. ولفتت هذه النتائج إلى أن التريبتوفان يؤدي دوراً مهماً في إنتاج السيروتونين الضروري لتحسين المزاج وأن هذا يساعد على الاسترخاء.


ويشار إلى أن الميلاتونين يعمل بدوره على تنظيم عمل الساعة البيولوجية للجسم وعلى تحضيره للنوم. وكانت دراسات أخرى اشارت إلى أن تناول متممات السيروتونين والتريبتوفان يساعد على الحد من الشعور بالتوتر والاكتئاب والذي تظهر أعراضه لدى الكثير من الأشخاص عندما يحين موعد الذهاب إلى السرير.

ولهذا دعا الخبراء إلى شرب كوب من الحليب خفيف الدسم يومياً قبل النوم. كما لفتوا إلى أنه يحتوي على فوائد أخرى منها أنه مصدر للكازيين واللاكتوسيروم وهما مكونان يساهمان في تحفيز تركيب البروتين العضلي خلال الليل.

 

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