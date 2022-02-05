فوائد نبات السلق على صحة الإنسان

الوكيل الإخباري - يعد السلق من الخضروات الورقية الأكشر شيوعاً واستخداماً في منطقة حوض البحر المتوسط، وإن كان يُستخدم في دول غربية أخرى.

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وهو غني بفيتامين ك أو فيتامين سي والنترات التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، إضافة إلى فيتامين أ، والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم وحمض الفوليك وكميات قليلة من الثيامين، والنياسين وغيرها من العناصر الغذائية التي تجعل منه قيمة غذائية عالية.

ومن فوائد السلق على الصحة كما أوردها موقع "ويب طب":

1- المساعدة في خفض ضغط الدم: يحتوي السلق على ثلاثة معادن هامة وأساسية لمحاربة ارتفاع ضغط الدم، هي الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. وتعمل هذه المعادن على تخليص الجسم من الصوديوم المتراكم فيه والذي يؤدي لارتفاع ضغط الدم فضلاً عن إمداد الجسم بالطاقة.

2- الوقاية من السرطان: بفضل مادة الكلوروفيل الموجودة في السلق والتي تساعد على إيقاف تأثير بعض المركبات المسببة السرطان، والتي يمكن أن تنتج جراء طهي وشواء بعض أنواع الطعام تحت درجات حرارة مرتفعة. فاستهلاك السلق مثلاً مع اللحوم المشوية قد يقلل من الآثار المسرطنة لهذه اللحوم.

3 - ضبط مستويات السكر في الدم: يحتوي السلق على أحد مضادات الأكسدة المعروف بإسم حمض ألفا ليبويك، وهو من الأحماض ذات القدرة العالية على تقليل مستويات الجلوكوز في الدم، وزيادة الحساسية للأنسولين .

4 - الوقاية من هشاشة العظام: وهو مرض يصيب العظام نتيجة فقدان الكالسيوم مع التقدم بالسن، ويساعد فيتامين ك أو فيتامين سي الموجود في السلق على الوقاية من هذا المرض كونه يعزز البنية البروتينية للعظام، ويحسن عمليات امتصاص الكالسيوم، كما يقلل من كميات الكالسيوم التي يتم إخراجها مع البول.

5 - تحسين الأداء الرياضي: ينصح الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل عام، بتناول السلق كونه غني بمركبات النترات التي وجدت الدراسات أنها تساعد على تحسين إمداد العضلات بالأكسجين خلال ممارسة الرياضة، ما يعني أن زيادة منسوب النترات، خصوصاً الموجودة في السلق، في حميتك قد يساعد على رفع مستوى التحمل أثناء ممارسة الرياضات المختلفة.

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