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الأحد، 16-07-2023 12:44 م

في موجة الحر .. 9 طرق للوقاية من الاجهاد الحراري

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الوكيل الإخباري- يرتبط ارتفاع درجات الحرارة بالعديد من الأمراض العرضية، التي أهمها التعرض لضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، وغيرها من الأمراض الأخرى، إذ يشعر كثيرون بأعراض مختلفة عند الخروج في درجات الحرارة المرتفعة، لذا نوضح أعراض الإجهاد الحراري.

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أعراض الإجهاد الحراري


- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 39 درجة تقريبا.
- فقدان سوائل الجسم.
- اضطراب الوعي.
- الإغماء.
- القيء.
- المغص.

الحماية من الإجهاد الحراري


كما نصحت وزارة الصحة المصرية الأشخاص باتباع الإرشادات الصحية الآتية للحماية من الإجهاد الحراري:


- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة


- ارتدِ ملابس قطنية خفيفة.


- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي.


- تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة.


- تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة «من الساعة 2 إلى 4 عصرا».


- احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على تكييفات الهواء.


- شرب السوائل بكثرة وتناول الفاكهة الصيفية.


- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار.


- عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة.

 

الوطن

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