كيف تحمي أذنيك عند ركوب الطائرة؟

الوكيل الإخباري - يشعر المسافرون، خلال رحلات الطيران بانسداد آذانهم، في بداية الرحلة عند إقلاع الطائرة، أو في نهايتها عند هبوط الطائرة، فهذه التغيرات السريعة في الارتفاع تؤدي إلى حدوث تغيرات في ضغط الهواء، ما يمكن أن يتسبب في إصابة الرضح الضغطي.

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والرضح الضغطي، كما هو متفق عليه علمياً في الأذن (الرضح الجوي، أو انسداد الأذن أثناء ركوب الطائرة، أو التهاب الأذن الوسطى الطيراني، أو التهاب الأذن الوسطى الضغطي)، هو الضغط الذي تتعرض له طبلة الأذن والأنسجة الأخرى بالأذن الوسطى، عندما يختل التوازن بين ضغط الهواء في الأذن الوسطى، وضغط الهواء في البيئة المحيطة.

ويمكن أن يصيب الرضح الضغطي إحدى الأذنين أو كلتيهما، وقد تتضمن العلامات والأعراض ما يلي: إزعاجاً أو ألماً متوسط الشدة في الأذن، الشعور بالامتلاء أو الكتم في الأذن.



وفي العادة، لا يستجيب الرضح الضغطي يستجيب لخطوات الرعاية الذاتية، وقد تحدث مضاعفات على المدى الطويل، عندما تكون الحالة خطيرة، أو استمرت لمدة طويلة، أو إذا تعرضت البنى العظمية للأذن الوسطى أو الداخلية للضرر. ولعلاج الألم، يمكنك تناول دواء لاستيرويدي مضاد للالتهابات، مثل إيبوبروفين (أدفيل وموترين آي بي، وغير ذلك)، أو نابروكسين الصوديوم (أليف، وغير ذلك)، أو مسكن للآلام، مثل أسيتامينوفين (تايلينول، وغير ذلك).



كما يمكن أن يصف لك الطبيب أدوية أو يرشدك لتناول أدوية تباع دون وصفة طبية لعلاج الحالات التي قد تتسبب في منع قنوات استاكيوس من أداء وظيفتها جيدًا. وقد تتضمن هذه العقاقير ما يلي: البخاخات المزيلة لاحتقان الأنف، ومزيلات الاحتقان الفموية، ومضادات الهيستامين الفموية.



وإلى جانب المعالجة الدوائية، سيرشدك طبيبك لاستخدام إحدى طرق الرعاية الذاتية المعروفة باسم "مناورة فالسالفا"، ولتنفيذ هذه الطريقة، ستضغط بإصبعيك على فتحتي أنفك، وتغلق فمك بينما تدفع الهواء برفق إلى مؤخرة أنفك، كما لو كنت تمخّط أنفك.

زهرة الخليج