الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

الغموض يكتنف مستقبل العملات المشفرة .. هل هي مشروع احتيالي أم استثمار مُبتكر؟

الصفدي يبحث مع مسؤولة أميركية تعزيز العلاقات الثنائية

القطاع التجاري: فخورون بجهود عمال الأردن بمختلف المواقع

الأردن يستضيف اجتماعا لوزراء عرب غدا

انتهاء موعد تقديم الإقرارات الضريبية للمكلفين اليوم

المركزي يعلن التعاون مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية شاملة للتمويل الأخضر

تكريم الفائزين بجائزة أفضل عامل وطن غدا

هناندة: قطاع تكنولوجيا المعلومات بالأردن يشهد تطورا كبيرا

مجموعة G7 تتفق على الاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي

إغلاق معبر رفح أمام المسافرين الخميس

الأحد، 30-04-2023 10:00 ص

كيف تحمي نفسك من الأشعة فوق البنفسجية خلال العمل؟

195422-وقت-الذروة


الوكيل الإخباري- الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق أكثر عرضة للأشعة فوق البنفسجية خلال فصلي الربيع والصيف، وقد تتسبب هذه الأشعة في إلحاق الضرر بالبشرة والعينين، كما أنها قد تؤدي إلى الإصابة بحروق الشمس أو حتى سرطان الجلد.

ونصحت مجلة "etem" الألمانية بتوفير وسائل حماية مناسبة للأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق مثل عمال البناء ورجال الإنقاذ، عن طريق تجهيز مواقع العمل بمظلات أو خيام لتوفير الظل أثناء الاستراحات، وبشكل عام يجب إجراء الأعمال في الظل أو النطاقات الداخلية، وإذا تعذر القيام بذلك فيمكن إجراء الأعمال التحضيرية في أماكن مظللة.

اضافة اعلان


ويعتبر تخطيط العمل من العوامل الحاسمة هنا أيضاً، حيث يجب إجراء الأعمال في الهواء الطلق في ساعات الصباح أو في وقت متأخر من اليوم، ويجب تجنب العمل في فترة الظهيرة تحت أشعة الشمس الحارقة، وعند إجراء أعمال لفترات طويلة في الهواء الطلق فمن المنطقي أن يتم تغيير نوبات العمل للعمال.

ويتعين على الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق ارتداء ملابس تغطي كامل الجسم قدر الإمكان، وكلما كانت الملابس أكثر كثافة وأكثر قتامة، زادت الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، كما يجب ارتداء القبعات ذات الحواف العريضة، التي تزيد على 5 سم أو ارتداء أغطية الرأس، التي تحمي الرقبة والأذن مع ارتداء النظارات الشمسية لحماية العينين.


ونصحت المجلة الألمانية أيضاً بضرورة وضع واقيات الشمس على الأجزاء غير المغطاة من الجسم مثل الوجه واليدين، والتأكد من أن هذه المنتجات توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية، وألا يقل عامل الحماية من الشمس عن LSF 30، مع إعادة وضع واقي الشمس على البشرة في حالة التعرق.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
485774

أشياء في المنزل تؤثر سلبا في القلب والرئتين

2022_11_15_19_22_9_167

5 نصائح ذهبية لصحة القولون قبل النوم

tbl_articles_article_24474_311bde40166-3649-44d5-b551-c639dd46641a

فاكهة تعمل على خفض ضغط الدم

tbl_articles_article_14403_335

ما هي فوائد وأضرار بذور الكتان؟

2020_9_10_13_44_6_245

علامات اولية تنذر بالنوبة القلبية

وو

علامات "تحذيرية شائعة'' لجلطات الدم!

أخبار متعلقة
2018_11_5_15_25_1_200

الكشف عن ست علامات إنذار مبكر لسرطان الجلد