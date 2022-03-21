كيف تعرفون ما هو الوزن المثالي لكم؟

الوكيل الإخباري - كثيرون يسألون عن وزنهم المثالي بالنسبة الى طولهم، فكيف يمكن احتسابه؟ اليكم الجواب في هذا الموضوع من صحتي.

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لماذا يمكن أن تسعوا للوصول الى وزن مثالي؟

كثيرة هي العوامل التي تؤثر على الوزن وهي تختلف بين شخص وآخر، ونذكر منها تلك بيولوجية مثل العمر والطول والجنس كما النظام الغذائي المعتمد.



وكذلك تختلف الأسباب التي من شأنها أن تدفعكم للحصول على الوزن المثالي فيمكن ان تكون نفسية ومتعلقة براحتكم مع أنفسكم ومدى تقبلكم لمظهركم الخارجي.



لكن الأهم يبقى الشقّ الصحي، لأن الحفاظ على وزن معتدل ضروري لمساعدتكم على التقليل من خطر إصابتكم بمشاكل صحية كثيرة كالبدانة، داء السكري، ارتفاع في ضغط دم، أمراض القلب والأوعية الدموية، حصى المرارة، مشاكل التنفس وأنواع معينة من السرطان.

كيف يتم قياس الوزن المثالي؟

مؤشر كتلة الجسم هو الطريقة المعتمدة من أجل قياس وزن الفرد نسبةً الى طوله. ويتم احتسابه على الطريقة التالية:



مؤشر كتلة الجسم= (الوزن بالكيلوغرام) / (الطول بالمتر)²



وتُفسّر نتائجه على الشكل التالي:



- مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5 يعني أن الشخص يعاني من نقص الوزن.



- مؤشر كتلة الجسم بين 18.5 و 24.9 يعتبر مثالياً.



- مؤشر كتلة الجسم بين 25 و 29.9 يعني ان الفرد يعاني من زيادة الوزن.



- مؤشر كتلة الجسم فوق 30 يشير إلى السمنة.



ما هي العوامل التي تساهم في الحصول على وزن صحي؟



كما ذكرنا سابقاً، كثيرة هي العوامل التي تؤثر على وزن الشخص كالبيئة، والعامل الورائي، والتمثيل الغذائي بالاضافة الى العادات اليومية. والمهمّ ليس بحصولكم على وزن مثالي بل في المحافظة عليه، ويكون ذلك عبر تطبيق الخطوات التالية:

- اعتماد نظام غذائي صحي وصحيح، على أن يخلو عن المأكولات المضرة ويكون غنياً بالعناصر الغذائية الضرورية لتلبية حاجات الجسم والتي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة.



- التركيز على السوائل من شرب كميات كبير من الماء بالاضافة الى العصائر الطازجة.



- ممارسة الرياضة بشكل مستمر لتنشيط الدولة الدموية وحرق الدهون.

لبنان 24

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