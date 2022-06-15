الأربعاء 15-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

المستقلة للانتخاب تطلق خطا ساخنا مع الأحزاب السياسية

محاضرة حول تسميد الأشجار في الكرك

كريشان يفتتح اللقاء التعريفي بمشروع كفاءة استخدام الطاقة بالعقبة

تعرّف على السدود التي جفت في المملكة - أسماء

البلقاء التطبيقية تقرر وقف الاقتطاعات المترتبة على الموظفين عن شهر حزيران

ادخال مفاهيم جديدة في مناهج العلوم لهذه الصفوف

دعوة لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

قرار حكومي حول أنشطة قطاع المشتقات البترولية

اجراءات حكومية لتحفيز سوق رأس المال

مشروع قانون جديد للمجلس الطبي واعطائه صفة الاستعجال

الأربعاء، 15-06-2022 03:01 م

كيف نعالج مشكلة التبول اللا إرادي عند الأطفال؟

Doc-P-172781-6367054029135559321280x960


الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة "صحة الأطفال" إن تبول الطفل اللاإرادي مشكلة صحية تستلزم استشارة طبية اعتباراً من 5 أعوام.


وأضافت أن أسبابه عدة، منها العضوي والنفسي.

وأوضحت المؤسسة أن الأسباب العضوية تتمثل في اضطراب الهرمون المضاد لإدرار البول، في حين تتمثل الأسباب النفسية في المشاكل الأسرية، والدراسية.


وحذرت المؤسسة من التأخر في العلاج لما يخلفه من مشاكل مثل اضطراب إيقاع النوم، وانخفاض الثقة في النفس، والعزلة الاجتماعية.

ويتمثل العلاج في الأدوية المهدئة للمثانة، وفي بعض الحالات النادرة التدخل الجراحي.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الضعف العام والاكتئاب مؤشرات لخطورة الرجيم

أعراض غريبة تشير لضرورة التوقف عن الرجيم

papaya

فوائد واضرار فاكهة البابايا

2020_11_22_23_0_12_918

طبيب يحذر من الكوابيس.. تنذر ببعض الأمراض الخطيرة

سشمف

فوائد ملح الهيمالايا

6059e2fd423604357f16d23b

5 طرق لخفض السكر في نظامك الغذائي

czoxMTI6Imh0dHBzOi8vMjQuYWUvaW1hZ2VzL2ltZ3RlbXBsYXRlcy9Zb3VzZWYlMjAxL9il2YHYt9in2LEvTmV3Rm9sZGVyL05ld0ZvbGRlci9OZXdGb2xkZXIvTmV3Rm9sZGVyL9i12KjYp9itJTIwMS5qcGciOw==

7 أخطاء ترتكبها في الصباح الباكر تجعلك تشعر بالتعب طوال اليوم