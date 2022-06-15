كيف نعالج مشكلة التبول اللا إرادي عند الأطفال؟

الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة "صحة الأطفال" إن تبول الطفل اللاإرادي مشكلة صحية تستلزم استشارة طبية اعتباراً من 5 أعوام.





وأضافت أن أسبابه عدة، منها العضوي والنفسي.



وأوضحت المؤسسة أن الأسباب العضوية تتمثل في اضطراب الهرمون المضاد لإدرار البول، في حين تتمثل الأسباب النفسية في المشاكل الأسرية، والدراسية.





وحذرت المؤسسة من التأخر في العلاج لما يخلفه من مشاكل مثل اضطراب إيقاع النوم، وانخفاض الثقة في النفس، والعزلة الاجتماعية.



ويتمثل العلاج في الأدوية المهدئة للمثانة، وفي بعض الحالات النادرة التدخل الجراحي.

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