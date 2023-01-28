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السبت، 28-01-2023 04:31 م

كيف يعمل خل التفاح على حرق دهون البطن ؟

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الوكيل الإخباري- كثيرًا ما نبحث عن طريقة مثالية للتخلص من دهون البطن، لأن الكرش يمثل لنا مصدر إحراج أمام الآخرين، ويمنعنا من ارتداء الملابس المفضلة لدينا.

في هذا الصدد، قالت الدكتورة مروة محمد، أخصائية التغذية العلاجية في مصر ، إن خل التفاح من الأغذية التي تساهم في الحصول على بطن مسطحة، ويرجع السبب إلى قدرته الكبيرة على حرق الدهون المتراكمة بها.

وأضافت مروة أن خل التفاح يقضي على الكرش، لاحتوائه على نسبة عالية من حمض الأستيك أسيد، الذي يساعد بدوره على ضبط مستويات سكر الدم ورفع معدل الأيض في الجسم.

وأكدت خبيرة التغذية أن ارتفاع سكر الدم من الأسباب التي تشجع الجسم على تخزين الدهون بداخله، خاصةً في المناطق ذات العضلات الضعيفة، مثل البطن والخصر والأرداف.

وبحسب موقع "Mayo Clinic"، يساعد شرب خل التفاح قبل الوجبات على كبح الشهية، ومع تناول القليل من الطعام، يضطر الجسم تعويض ذلك، عن طريق حرق الدهون الموجودة به، للحصول على الطاقة.

وأشارت مرورة إلى أهمية اتباع الإرشادات التالية عند تناول خل التفاح، لضمان فقدان الوزن دون التعرض لأي أضرار:

- عدم شرب خل التفاح على الريق، لاحتوائه على أحماض قوية، قد تؤثر سلبًا على صحة المعدة.

- تخفيف خل التفاح بالقليل من الماء قبل تناوله.

- تناول ملعقة واحدة كبيرة من خل التفاح فقط على مدار اليوم.

واختتمت حديثها بتوضيح أنه لا يمكن فقدان الوزن وحرق دهون الجسم بخل التفاح فقط، بل يحتاج الأشخاص الذين يعانون من السمنة إلى اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، مع ضرورة الانتظام في ممارسة الرياضة يوميًا.

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