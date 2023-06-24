كيف يمكن مواجهة داء الحركة؟

الوكيل الإخباري- قال مركز السفر وطب المناطق الحارة الألماني إن داء الحركة يعد من المتاعب الصحية الشائعة والمزعجة أثناء السفر على متن سيارة أو قطار أو باخرة أو طائرة.

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تضارب الانطباعات الحسية

وأوضح المركز أن داء الحركة يحدث بسبب التضارب بين الانطباعات الحسية المختلفة، مشيرا إلى أن بعض العوامل ترفع خطورة الإصابة بداء الحركة مثل الأمراض كالصداع النصفي واضطراب الأذن الداخلية،والحمل والحيض والخوف والقلق مثل الخوف من الطيران.



وتتمثل أعراض داء الحركة في الدوار والغثيان والقيء والصداع والعرق البارد وزيادة إفرازات اللعاب والتعب العام والشحوب.



النظر في الأفق

ويمكن مواجهة متاعب داء الحركة من خلال اتخاذ بعض التدابير مثل النظر في الأفق أو الاستلقاء على الظهر وغلق العينين، مع مراعاة الامتناع عن بعض الأنشطة مثل القراءة واستخدام الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية.



ويمكن أيضا تناول شاي الزنجبيل أو مضغ قطعة من جذر الزنجبيل الطازج.

وفي الحالات الشديدة، يمكن اللجوء إلى تناول الأدوية المخصصة لعلاج داء الحركة.

مصراوي

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