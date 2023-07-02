لتجنب التجلطات .. هذا المعدل الطبيعي للكوليسترول في الدم !

الوكيل الإخباري- مستويات الكوليسترول في الجسم هي أحد العناصر التي يجب الانتباه لها جيدًا لأن أي زيادة عن المعدل الطبيعي قد تزيد من فرص الإصابة بفرص الإصابة بأمراض القلب والتجلطات ، وكذلك الانخفاض.

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نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بالمعدل الطبيعي لمستويات الكوليسترول في الدم، وفقًا لما ذكره موقع "Medicalnewstoday".



تختلف معدلات الكوليسترول الطبيعي في الدم حسب العمر والجنس لكل شخص حيث تتضح في:



- الأطفال أقل من 19 عام: أقل من 170 ملليجرام/ ديسيلتر.



- الذكور من عمر 20 وأكثر: من 125 إلى 200 ملليجرام/ ديسيلتر.



- الإناث من عمر20 وأكثر: من 125 إلى 200 ملليجرام/ ديسيلتر.



عوامل مؤثرة على نسب الكوليسترول

هناك بعض العوامل التي تؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم من بينها:

- التدخين.



- اتباع نظام غذائي خاطئ.



- عدم ممارسة الرياضة.



- الإجهاد الزائد.



- العامل الوراثي.



كيفية قياس الكوليسترول

عادًة ما يتم قياس نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق اختبار الدم الذي يكشف نسب الكوليسترول الجيد والضار الموجودة في الدم ثم يتم استشارة الطبيب المختص بعد معرفة النتائج، وذلك للحصول على العلاج المناسب في حالة الارتفاع أو الانخفاض غير الطبيعي.







الكونسلتو الطبي

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