5 أطعمة شائعة تزيد فرص إصابتك بالخرف.. وهذه بدائلها الآمنة

وأوضح، في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست"، أن الضرر الناتج عن العادات الغذائية لا يظهر فوراً، بل يتراكم بصمت على مدى سنوات، لافتًا إلى أن الدماغ يتأثر بشكل مباشر بالنمط الغذائي.
الأطعمة المعالجة: مليئة بالسكر والدهون والإضافات الصناعية، وتسبب التهابات تؤثر على وظائف الدماغ.
الأطعمة المطهوة بحرارة عالية: مثل المشويات والمقلية، تُنتج مركبات ضارة تؤدي إلى تلف الخلايا العصبية.
الأسماك عالية الزئبق: كسمك السيف والقرش، تؤثر على الذاكرة والوظائف المعرفية.
المحليات الصناعية: مثل الأسبارتام، تؤثر على ميكروبات الأمعاء وترتبط باضطرابات عصبية طويلة المدى.
ونصح الباحث باللجوء إلى بدائل أكثر أمانًا كالأطعمة الطازجة، الطهي بالبخار، الأسماك منخفضة الزئبق، المشروبات الطبيعية، والمحليات الطبيعية مثل العسل.
-
أخبار متعلقة
-
طبيبة توضح- فوائد تخفيف خل التفاح بالماء قبل تناوله
-
تنفس بسهولة.. 5 طرق طبيعية لتنظيف الأنف
-
فوائد مذهلة للبرقوق.. من علاج الأنيميا إلى تقوية النظر والعظام
-
هل التدخين يسبب الصداع النصفي؟
-
العضلات بعد الأربعين- 7 أطعمة غنية بالبروتين للحفاظ عليها
-
أسباب النحافة وعلاجها للوصول للوزن المثالي
-
هل يؤثر شرب الحليب على فاعلية التخدير قبل العمليات الجراحية؟.. خرافة أم حقيقة؟
-
جرب هذه الأطعمة - طرق طبيعية لزيادة الحديد والكالسيوم بالجسم