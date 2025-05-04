5 أطعمة شائعة تزيد فرص إصابتك بالخرف.. وهذه بدائلها الآمنة

الوكيل الإخباري- حذر عالم أعصاب أمريكي من خطورة خمسة أنواع من الأطعمة الشائعة، مؤكداً أنها تسرّع تدهور القدرات المعرفية وتزيد من خطر الإصابة بالخرف، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي مع الزهايمر.

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وأوضح، في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست"، أن الضرر الناتج عن العادات الغذائية لا يظهر فوراً، بل يتراكم بصمت على مدى سنوات، لافتًا إلى أن الدماغ يتأثر بشكل مباشر بالنمط الغذائي.

الأطعمة الخمسة التي تُهدد صحة الدماغ:

الأطعمة المعالجة: مليئة بالسكر والدهون والإضافات الصناعية، وتسبب التهابات تؤثر على وظائف الدماغ.

الأطعمة المطهوة بحرارة عالية: مثل المشويات والمقلية، تُنتج مركبات ضارة تؤدي إلى تلف الخلايا العصبية.

الأسماك عالية الزئبق: كسمك السيف والقرش، تؤثر على الذاكرة والوظائف المعرفية.

المحليات الصناعية: مثل الأسبارتام، تؤثر على ميكروبات الأمعاء وترتبط باضطرابات عصبية طويلة المدى.



ونصح الباحث باللجوء إلى بدائل أكثر أمانًا كالأطعمة الطازجة، الطهي بالبخار، الأسماك منخفضة الزئبق، المشروبات الطبيعية، والمحليات الطبيعية مثل العسل.