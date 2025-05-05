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لماذا تناول المكملات الغذائية يسبب اصفرار في البول؟

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تعبيرية
 
الإثنين، 05-05-2025 01:12 م

الوكيل الإخباري-   يتجه الكثير من الأشخاص لتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية من تلقاء أنفسهم، رغبة في تعزيز طاقتهم وتحسين الصحة العامة، دون الرجوع إلى الطبيب. إلا أن البعض يلاحظ اصفرار لون البول، خاصة في الصباح، وهو ما يثير القلق لديهم.

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في هذا السياق، أوضح الصيدلي محمد الجارحي أن المكملات الغذائية تُصنّع غالبًا من مواد طبيعية، وليست كيماوية كما يعتقد البعض. وبيّن أن اصفرار البول بعد تناولها يعود إلى عملية التخلص من الفيتامينات الزائدة عبر الكبد والكلى، وهو ما يسبب تغيرًا في لون البول.


وأضاف الجارحي أن تناول كميات كافية من السوائل والماء يساعد في تخفيف الاصفرار الناتج عن المكملات، ويقلل من الضغط على الكلى.


وأشار إلى أن المكملات تنقسم إلى نوعين:
فيتامينات تذوب في الماء، مثل فيتامين C وB12، وهي غالبًا لا تُخزن في الجسم، وتُطرَح مع البول، لذا فإن تناولها لا يشكل خطرًا كبيرًا إذا تم بجرعات معتدلة.
فيتامينات تذوب في الدهون، مثل فيتامينات A وD وE وK، وهي تُخزّن في الجسم وقد تسبب تسممًا أو التهابات في الكبد والكلى عند تناولها دون الحاجة إليها أو دون استشارة طبية، خاصة إذا تجاوزت الجرعات الموصى بها.


وأكد الجارحي في ختام حديثه على أهمية استشارة الطبيب وإجراء تحاليل قبل تناول أي مكمل غذائي، لا سيما تلك التي تذوب في الدهون، لتجنّب أي مضاعفات صحية غير مرغوب فيها.

 

الكونسلتو 

 

 
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