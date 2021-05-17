لماذا نبكي وماذا تفعل بنا الدموع؟

الوكيل الاخباري - تنهمر الدموع من عينيك عندما تكون حزينا أو سعيدا، وفي بعض الأحيان في حالات وأوضاع مختلفة، ما يدفع الكثير من الناس للتساؤل عن سر الدموع، ولماذا يبكي بعض الناس.



ويؤكد الخبراء، بحسب ما نشره موقع مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبية العالمية، أن الدموع مفيدة للغاية، فهي تساعد على الرؤية بوضوع وتغسل العين وتزيل أي أتربة أو غبار أو التهابات منها.

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- لماذا نبكي؟

نحن نبكي لأسباب متنوعة، فالبكاء لأسباب عاطفية يجعلك تشعر بتحسن، ويطلق التوتر ويمنحك إعادة تشغيل نفسية مثالية، ويحدث البكاء أيضًا لأسباب جسدية لتوصيل العناصر الغذائية وإزالة السموم المرتبطة بالتوتر.



ونبكي لأسباب اجتماعية للتعبير عن الضيق والإخلاص والجاذبية والنفور - اعتمادًا على السياق الخاص بالبكاء.



يحتوي السائل الذي يُكوِّن الدموع على ماء للرطوبة وزيوت للتشحيم ولمنع تبخر السائل المسيل للدموع.



وتحتوي الدموع أيضًا على مخاط، يتيح انتشار الدموع على سطح العين بالإضافة إلى الأجسام المضادة والبروتينات الخاصة لمقاومة العدوى.



ويتم أيضًا نقل الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا السطحية للعين عن طريق الدموع، حيث لا توجد أوعية دموية في العين.



- أنواع الدموع

هناك ثلاثة أنواع من الدموع، ولكل منها وظائف مختلفة للغاية، حيث أن بعض الدموع تحافظ على رطوبة عينيك، والبعض الآخر يغسل الأوساخ ويحمي عينيك من العدوى، وتقترن بعض الدموع بعواطفنا.



وجاءت أبرز أنواع الدموع على النحو التالي:

1-الدموع القاعدية:

هذه هي دموعك الأساسية، وتدور العيون حولهم طوال اليوم، وتحتوي على الزيت والمخاط والماء والملح، وتساعد على مكافحة الالتهابات.

ويحافظ الزيت على دموعك في مكانها، ويمنعها من التبخر في الجو، والوميض ينشرها بالتساوي على سطح العين.



2-الدموع المزعجة:

هذه هي دموع غسل العين، وتخرج من الغدد تحت الحاجبين، عندما تقشر البصل أو تتقيأ أو تلوث عينك بالغبار، وتطرد تلك الدموع المهيجات للحفاظ على نظافة عينيك.



3-دموع نفسية أو عاطفية:

تتدفق هذه الدموع استجابة لمشاعر قوية مثل الحزن أو الفرح أو الغضب.

وتحتوي جميعها على نفس التركيب الكيميائي، ولكن تحتوي على هرمونات التوتر ومسكنات الألم الطبيعية أكثر من الأنواع الأخرى من الدموع.



وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فإن الدموع العاطفية تنجم عن التعاطف، والألم الوجداني والمجتمعي، والألم الجسدي، والألم المرتبط بالتعلق، والمشاعر العاطفية أو الأخلاقية.



وتشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن الأشخاص أكثر عرضة للشعور بالتحسن بعد البكاء، إذا تلقوا دعمًا اجتماعيًا أثناء القيام بذلك.

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