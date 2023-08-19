لماذا يعد المشي إلى الخلف تمريناً رائعاً للصحة؟

الوكيل الإخباري - يعد تمرين المشي التقليدي أحد أكثر التمارين التي تتم ممارستها للحصول على العديد من الفوائد الصحية، إلا أن الكثيرين لا يعرفون أن المشي إلى الخلف ينطوي على فوائد عديدة أيضاً.



فيما يلي أهم فوائد المشي إلى الخلف وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:



حرق الطاقة

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يؤدي المشي إلى الخلف إلى زيادة استهلاك الطاقة وحرق السعرات الحرارية بنسبة 40% مقارنة بالمشي إلى الأمام، وهذا يعني فائدة كبيرة للأشخاص الذين يحاولون خسارة الوزن.



يحسن المزاج

يساعد المشي إلى الوراء في تجنب الملل ويزيد من الحالة المزاجية العامة للفرد.



يقوي عضلات الساق

يؤدي المشي السريع إلى الخلف إلى زيادة مرونة وقوة عضلات الساق السفلية.



يزيد التوازن

تساعد ممارسة تمرين المشي إلى الخلف على زيادة مقدرة الجسم على التحكم والتنسيق والتوازن.



يحسن التمثيل الغذائي

يعزز هذا النوع من المشي من إنفاق الطاقة وحرق السعرات الحرارية وبالتالي يحسن عملية التمثيل الغذائي.





وينصح الخبراء، باختيار مكان آمن لممارسة المشي إلى الخلف، والبدء بوتيرة بطيئة وزيادة الوتيرة بشكل تدريجي. كما يُنصح بارتداء حذاء جيد يتناسب مع هذا التمرين.

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