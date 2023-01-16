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الإثنين، 16-01-2023 09:55 ص

لمرضى السكري .. علامة تحذيرية في القدم

القدم-السكري


الوكيل الإخباري-يجب على مرضى السكري الانتباه جيدًا لصحة القدمين، لأن ارتفاع سكر الدم قد يهددهما بمضاعفات في غاية الخطورة، قد تصل إلى حد البتر.

في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد أنور، استشاري أمراض الباطنة والسكري في مصر ، إن القدمين من أكثر أجزاء الجسم تضررًا جراء الإصابة بمرض السكري.

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وأضاف أنور أن ارتفاع سكر الدم قد يؤدي إلى ضعف الأوعية الدموية المغذية للقدمين، مما يؤدي إلى نقص أو توقف تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليهما.


وأوضح استشاري أمراض الباطنة أن تغير لون القدمين إلى الأزرق أو البنفسجي من العلامات التحذيرية على وجود قصور في التروية الدموية الواصلة للأطراف السفلية عند مريض السكري، مشددًا على ضرورة زيارة الطبيب قبل موت الأنسجة وحدوث الغرغرينا.


وأشار إلى أن السكري يشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على الأعصاب الطرفية في الجسم، حيث يزيد من خطر إصابتها بالالتهاب، ومن ثم التلف، مما يتسبب في الشعور بتنميل في القدمين.


واختتم أنور حديثه بتقديم مجموعة من الإرشادات، لتجنب الإصابة بقدم السكري، وتشمل:


- تناول أدوية السكري في مواعيدها.
- الحفاظ على نظافة القدمين.
- العناية بجروح القدمين، لمساعدتها على الالتئام.
- تناول الأطعمة الغنية بالألياف، لضبط سكر الدم.
- ممارسة الرياضة بانتظام، لتنشيط الدورة الدموية في الجسم.
- الإقلاع عن التدخين تمامًا.
- شرب كمية وفيرة من الماء.

- ضبط الكوليسترول في الدم.

 

الكونسلتو الطبي

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