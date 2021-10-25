الإثنين 25-10-2021
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الإثنين، 25-10-2021 09:52 ص

ماذا سيحدث لجسمك إذا أكلت البصل النيء ؟

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الوكيل الاخباري - حذر خبير التغذية الروسي ألكسندر أندريف، في مقابلة مع بوابة "دكتور بيتر"، من العواقب السلبية للاستهلاك المفرط للبصل.

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وأشار إلى أن هذا المنتج بكميات كبيرة يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة، ولكن الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم يحتاجون أيضًا إلى توخي الحذر مع البصل.


وقال أندرييف "صحيح أن البصل يمكن أن يسبب والحموضة المعوية.

 

كما أنني لا أوصي بتناول كميات كبيرة من البصل للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لأنه سيزيد من ضغط الدم".


بالإضافة إلى ذلك، أضاف الطبيب أنه من الأفضل على الأشخاص الذين يعانون من القرحة الهضمية والتهاب البنكرياس والتهاب القولون تقليل كمية هذا المنتج في النظام الغذائي.


البصل يسبب الغازات


يحتوي البصل الطازج على مضادات أكسدة مفيدة، ولكن بعد تناول سلطة الخضار والبصل، قد تزيد الغازات.


يحتوي البصل على سكر الفواكه، وهو سكر طبيعي يوجد في العديد من الفواكه وبعض الخضروات.

 

الفركتوز، حتى في الجسم السليم، له حدود للامتصاص في الأمعاء الدقيقة: لا يستطيع جسم الإنسان ضمان امتصاص كميات كبيرة من الفركتوز.

 

كل ما لم يتم امتصاصه يدخل الأمعاء الغليظة ويتم تكسيره بواسطة البكتيريا. نتيجة لذلك، قد يكون هناك زيادة في تكوين الغاز والتورم.


ولكن إذا لم يكن لديك انتفاخ أو تقلصات بعد أكل البصل، فلا داعي للقلق. ولكن إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم بعد تناول البصل، فعليك استشارة الطبيب.


البصل يسبب حرقة المعدة


الارتجاع الحمضي هو حالة يتم فيها إلقاء الحمض الموجود عادة في المعدة في المريء، وهو أنبوب العضلات الذي يربط الفم بالمعدة.


إذا أضفت البصل إلى الخضار المقلية أو اللحوم في الصلصة الحلوة والحامضة، بالإضافة إلى الغازات وعدم الراحة في الجهاز الهضمي، يمكن أن تصاب بالارتجاع الحمضي.

 

يرخي البصل العضلة العاصرة السفلية للمريء ويسمح لحمض المعدة بدخول المريء، مما قد يسبب إحساسًا بالحرقة.


 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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