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الأربعاء، 07-09-2022 10:05 ص

ماهي الأمراض التي تتفاقم بحلول موسم الخريف

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الوكيل الإخباري - قال أخصائي المناعة الروسي د. نيقولاي كريوتشكوف، في مقابلة مع قناة "موسكو 24" التلفزيونية إن أمراض الرئة والتنفس الحادة وفيروس كورونا، تحتد مع حلول موسم الخريف.

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أما أمراض القلب والأوعية والأمراض النفسية فلها طابع موسمي أيضا.

 

ويكمن سبب ذلك في أن التقلبات في الأحوال الجوية مرهقة لجسم الإنسان، لذلك فإن الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، قد يواجهون تغيرات حادة في ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وآلاما في القلب والذبحة الصدرية. أما الذين يعانون من أمراض الرئة فقد يصيبهم سعال خفيف.

وقال العالم:" إذا تمت السيطرة على المرض بشكل جيد واهتم الإنسان بجسده، فإن العوامل المذكورة لا يؤثر عليه كثيرا. ومن يتجاهل العلاج، تبدأ العوامل البيئية في التأثير عليه بقوة أكبر، وقد يواجه مشاكل صحية بالفعل  في موسم الخريف.

وحسب عالم المناعة، فإن الخريف والشتاء ومطلع الربيع كذلك، هي فترة مواتية لتطوّر فيروس كورونا وأمراض التنفس بسبب تقلبات الرطوبة، وأشار العالم إلى الدراسات التي أكّدت أن رطوبة الهواء لها أهمية كبيرة في تطوّر هذه الأمراض.


 وقال إن الروس الذين يعانون من أعراض أمراض التنفس الحادة طُلب منهم البقاء في المنزل، وذلك بغض النظر عن نتائج فحص اختبار فيروس كورونا. وفي حال تدهور الصحة تنصح هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروس عزل أنفسهم والحد من التواصل مع الآخرين.


وكانت الهيئة قد أفادت في وقت سابق بتشابه أعراض مرض فيروس كورونا وأمراض تنفس فيروسية أخرى.

 

روسيا اليوم 

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